UeD, Camillo Agnello positivo al Coronavirus: “L’ho preso, non so come”

UeD, Camillo Agnello è positivo al Coronavirus: l’ex corteggiatore svela la sua situazione

Un altro volto di Uomini e Donne confessa di avere il Coronavirus. Stiamo parlando di Camillo Agnello, conosciuto per aver corteggiato Anna Munafò e Silvia Raffaele. Non solo, il pubblico di Canale 5 l’ha potuto anche vedere nelle vesti di tentatore a Temptation Island 2017. Nella giornata di ieri, Camillo aveva informato i suoi fan circa la sua condizione di salute. Scendendo nel dettaglio, Agnello ha rivelato i fan di essersi sottoposto al test del tampone per capire se la sua febbre fosse dovuta proprio al Coronavirus. L’ex corteggiatore aveva, inoltre, affermato che avrebbe dato presto notizie sul risultato. In attesa di scoprire la verità, Camillo ci ha tenuto poi a ringraziare tutti i fan. Sono davvero tanti i messaggi di sostegno che sono arrivati ieri all’ex tentatore. Ed ecco che qualche ora fa Agnello conferma di avere il Covid-19, attraverso una Storia su Instagram. Non solo, l’ex corteggiatore ci tiene a condividere un video messaggio con il pubblico, rivelando nel dettaglio la situazione.

“Confermato Tampone Positivo al COVID-19”, scrive Camillo su Instagram. Agnello ammette di essersi commosso ieri sera leggendo i messaggi che sta ricevendo dai fan. “Volevo dirvi che ho preso questo virus non so come. Penso possa succedere. In questo momento, sto relativamente bene. Ho la febbre abbastanza alta, almeno nel mio caso ha sviluppato dei fortissimi dolori in tutto il corpo, ossei”, dichiara l’ex corteggiatore. Inoltre, Camillo dichiara di essere al momento monitorato, ma confessa anche di avere un po’ di paura. Un momento difficile per Agnello, che ci tiene anche a dare qualche consiglio al pubblico che lo segue.

Camillo Agnello, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha il Coronavirus: il consiglio che dà a tutti i giovani

Dopo Leonardo Greco, anche un altro volto di Uomini e Donne si ritrova a combattere contro il Coronavirus. “Quello che vi voglio consigliare è di stare veramente il più attenti possibile, di rispettare quello che vi chiedono. Non tanto per noi, anche se anche noi giovani rischiamo. Ho visto gente giovane in terapia intensiva. Ma più che altro per salvare i nostri cari, gli zii, i nonni, i papà e le mamme più anziane, mantenendo la promessa di stare a casa.”, continua nel suo video messaggio Agnello. Questa per Camillo è la cosa “più importante in questo momento così drammatico, che non risparmia nessuno.”