Leonardo Greco, difficoltà Coronavirus: “Sangue dalla bocca, ma miglioro”

Leonardo Greco malato, l’ex tronista avverte dei rischi del Coronavirus e spiega cosa gli sta capitando negli ultimi giorni

Leonardo Greco sta tenendo aggiornati i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute e per sensibilizzare quanta più gente possibile: tutti dobbiamo stare a casa perché il Coronavirus sta dando molti problemi non solo agli anziani, ma anche ai giovani, proprio come lui. Questo è il messaggio che vuole far passare l’ex tronista di Uomini e Donne. Ha spiegato, attraverso un video pubblicato su Instagram, che soffre ancora per la malattia, ma che sta avendo dei primi veri miglioramenti. Ma deve ancora lottare molto per stare al massimo della forma: non può svolgere attività che lo affaticano.

Coronavirus, Leonardo Greco migliora ma: “Sangue dalla bocca, è normale”

Dopo quello che è successo in ospedale, Leonardo di Uomini e Donne è a casa, dove non può incontrare nessuno. Ha spiegato cosa gli sta accadendo in questi ultimi giorni: “Sono qua per condividere il mio pensiero e per parlarvi dell’evolversi della mia situazione. Io ogni giorno miglioro. Ho ancora qualche problema di respirazione: avendo una polmonite, non riesco a fare tante cose, mi affatico. Ieri sera ho starnutito e ho perso sangue dalla bocca, ma sono cose normali, purtroppo”. Secondo l’ex tronista, non bisogna assolutamente minimizzare, facendolo passare per una leggere influenza: “Io ne sono ancora dentro, ne sto uscendo bene. Ma c’è ancora troppa gente che non ha capito la gravità della situazione. Io fin da subito mi sono speso per la causa, da quando la gente credeva che fosse una semplice influenza. […] Tanta gente la sta sottovalutando”.

Leonardo Greco e Diletta oggi: quali sono i rapporti tra i due?

Leonardo Greco e Diletta Pagliano non stanno più insieme da tanto tempo: dopo numerosi tira-e-molla, hanno diviso le proprie strade ed entrambi, in amore, sono più che mai soddisfatti. Lui ha una fidanzata che gli ha saputo dare tutto quello che cercava mentre l’ex corteggiatrice è diventata mamma del piccolo Thomas.