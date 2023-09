Uomini e Donne, coppia fa crac: “Lui chiedeva foto piedi ad altre”

Lilli Pugliese e Simone Florian sono noti per la partecipazione a Uomini e Donne. I due, durante la loro esperienza nel dating show di Maria De Filippi, avevano corteggiato rispettivamente Luca Salatino e Jessica Antonini. Una volta fuori dal programma, Simone aveva contattato Lilli tramite messaggio su Instagram. Dopo qualche mese, i due ex corteggiatori iniziarono a frequentarsi e lo scorso ottobre era stata ufficializzata la loro relazione.

Uomini e Donne: nuova rottura tra Lilli Pugliese e Simone Florian

Non sono mancate turbolenze nella storia d’amore tra Lilli e Simone. Lo scorso febbraio erano circolati i primi rumor su una crisi, seguiti da una rottura poco tempo dopo. A giugno, a sorpresa, i due ex corteggiatori tornarono insieme. Recentemente, la relazione sarebbe finita di nuovo. A rivelare il presunto motivo che avrebbe portato Lilli e Simone ad allontanarsi ancora è stata Deianira Marzano:

“Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian cancellando tutte le foto che aveva con lui perché lui scriveva ad una ragazza che lo ha riferito alla fidanzata. Cioè a lei, e lei ha confermato che aveva scoperto che lui chiedeva foto dei piedi anche ad altre“.

La richiesta di foto di piedi, da parte di Simone Florian, sarebbe stato il particolare motivo che avrebbe portato ad una nuova rottura con Lilli Pugliese. Da capire se questa indiscrezione possa trovare o meno conferma. Al momento non resta che attendere dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.

Florian e Pugliese: il gossip sul riavvicinamento e l’inizio della storia

Lo scorso giugno, come accennato in precedenza, aveva ripreso quota il gossip sul loro riavvicinamento. Sembrava, infatti, che i due avessero postato sui social delle foto negli stessi luoghi, con Lilli che si sarebbe fatta fotografare con indosso una camicia di Florian. Dopo una prima rottura, quindi, pareva che tra i due fosse tornato il sereno.

Lilli Pugliese era anche tornata sulla mancata scelta di Luca Salatino, tempo dopo l’accaduto, rivelando come si fosse resa conto della diversità che intercorreva tra lei e il tronista. Fatto sta che l’ex corteggiatrice iniziò a frequentare Simone e, a due mesi e mezzo di distanza dal loro primo incontro, Lilli parlò per la prima volta del rapporto con Florian, dicendosi felice come non mai. Un rapporto che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe giunto (di nuovo) al capolinea. I due riusciranno a ricucire lo strappo? O stavolta sarà un allontanamento definitivo?