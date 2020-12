Uomini e Donne, come e quando ci sarà la scelta di Davide: anticipazioni

Non manca molto al momento più atteso del Trono Classico: presto il tronista sceglierà una tra Beatrice e Chiara, prime indiscrezioni su come avverrà

Quando ci sarà la scelta di Davide Donadei? Le anticipazioni di Uomini e Donne del giorno rivelano qualcosina sul grande giorno del tronista. Il programma è fermo per le vacanze di Natale, ma questo riguarda solo la messa in onda perché le registrazioni andranno avanti. Di solito infatti c’è sempre una registrazione tra Natale e Capodanno che permette poi al programma di andare in onda subito dopo le festività natalizie, quindi a gennaio 2021. Si ripartirà proprio dalla scelta di Davide? Nella penultima registrazione il tronista sembrava molto vicino a Beatrice, ma sempre in crisi per Chiara. Poi è avvenuto il contrario.

Difficile quindi che dopo due registrazioni in cui non sembrava avere le idee chiare, passando da preferire una a preferire l’altra, adesso il tronista sia pronto. Eppure è ciò che ha rivelato il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Nella storia della pagina si legge che Davide dovrebbe fare la sua scelta questo fine settimana, ma è ben scritto “in teoria”. L’unico giorno non festivo di questa settimana ormai è il 27 dicembre, che è appunto domenica. Tutto è possibile quindi, già altre volte Uomini e Donne è stato registrato di domenica per cui non è da escludere.

Stando alle indiscrezioni inoltre Davide dovrebbe scegliere in una location diversa dallo studio. Forse una villa, come è già successo altre volte? Se così fosse non ci sarebbe il pubblico ad assistere, per cui sarebbe anche difficile avere anticipazioni sulla scelta di Davide. Nella villa, o comunque in questa location si recherà solo la corteggiatrice che il tronista sceglierà, non l’altra. Quindi di sicuro Davide sceglierebbe in modo speciale e non solito, con le poltrone rosse al centro studio.

Cosa ne sarà della non scelta, allora? Lei sarà convocata il giorno prima in studio e qui Davide le dirà che non è la sua scelta. Tutto questo avverrà salvo cambiamenti, ovviamente, e sono quindi indiscrezioni da prendere con le pinze. Davide in qualche puntata fa ha ammesso di essere vicino alla scelta, per cui non stupirebbe molto se lo facesse davvero nei prossimi giorni. Che sia alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima settimana.

Detto ciò, chi sarà la scelta di Davide? Il tronista sembrerebbe propendere verso Beatrice, lo ha anche detto più volte o lasciato intendere, ma c’è qualcosa di Chiara che lo attrae. Il pubblico è certo che sarà Beatrice la scelta di Davide, ma lui non ha mai nascosto di trovarsi molto bene anche con Chiara. Dunque potrebbe non essere un finale scontato come sembra.