Uomini e Donne, è finita tra Claudio e Ginevra? Il gesto di lei parla chiaro

Uomini e Donne, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? L’ultimo gesto di lei sembrerebbe confermare la fine del rapporto

Aria di crisi tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? È bastato un messaggio di lui pubblicato il giorno di Capodanno per insinuare il dubbio nella mente dei fan. “Mi aspettavo di tutto tranne che un inizio anno così” queste le parole dell’ex tronista che hanno allarmato i telespettatori di Uomini e Donne attivi su Instagram. Ma dove sta la verità? Claudio e Ginevra si sono davvero lasciati? Ad oggi, di fatto, non abbiamo abbastanza elementi per rispondere a queste domande. I due, nonostante i continui articoli scritti sul loro conto, hanno però scelto di non fare cenno direttamente alla questione. Dopo il messaggio di Claudio non si sono mostrati sui social per diversi giorni e, quando lo hanno fatto, non sono mai apparsi insieme.

L’ultimo gesto di Ginevra, inoltre, sembrerebbe confermare la tesi della rottura. L’ex corteggiatrice, come ha mostrato su Instagram stories, si trova al momento a Napoli (la sua città natale). La Pisani, pur essendosi trasferita a Rimini da Claudio D’Angelo già diverso tempo fa, è sempre tornata a casa dei genitori per brevi periodi, spesso anche insieme al suo fidanzato. La cosa strana, però, è che oggi è ancora lì. Dopo le vacanze natalizie, dopo i rumours sulla fine della storia con Claudio e dopo l’assenza sui social, l’ex corteggiatrice è rimasta con i suoi.

Uomini e Donne, Ginevra Pisani rimane a Napoli dopo le feste: è finita con Claudio?

Possibile che Ginevra abbia deciso di rimanere a Napoli perché è in crisi con Claudio? O forse i due si sono addirittura lasciati e, quindi, la Pisani ha deciso di tornare a casa e andarsene dall’appartamento in cui conviveva con il fidanzato? Anche in questo caso, come sopra, non riusciamo oggi a rispondere con assoluta sicurezza. Certo è che, alla luce degli ultimi sviluppi, sempre più indizi sembrerebbero portare tutti ad un’unica conclusione.