Uomini e donne, Claudio e Ginevra: frecciatina a Sara e Luigi

Uomini e donne, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani fanno una frecciatina su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni?

Sembra proprio che Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani abbiano mandato una frecciatina ad altri personaggi di Uomini e Donne, ovvero a Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Quest’ultima coppia è durata davvero molto poco e ancora non si è capita l’effettiva causa della rottura definitiva. In particolare, il pubblico è convinto che l’ex tronista abbia mentito per tutto il suo percorso e che abbia scelto Luigi solo per arrivare fino alla fine con una scelta. Da qualche giorno ha reso ufficiale la sua storia con il calciatore Vittorio Parigini, portando ancora più dubbi nei fan. Una volta usciti insieme dal programma, Sara e Luigi non hanno trascorso molto tempo insieme. La Affi Fella è andata in vacanza con le sue amiche e al suo ritorno alcune vicende non le hanno permesso di raggiungere il Mastroianni. Proprio su questo punto, i fan hanno fatto delle domande a Claudio e Ginevra. I due sono stati abbastanza chiari.

Una fan ha chiesto alla coppia se ancora loro, come Sara e Luigi, si sentivano due estranei dopo la scelta. La Pisani ha rivelato di non aver mai visto Claudio come un estraneo, in quanto le piace dal primo giorno che l’ha visto. Dopo di che, l’ex corteggiatrice ha dichiarato che è necessario portare rispetto alle donne, “quelle sincere”. Anche D’Angelo ha risposto alla stessa domanda. L’ex tronista ha affermato di aver fatto, 20 giorni dopo la scelta, il primo viaggio con Ginevra a Vienna. Qui avevano voglia di viversi. “Niente aveva più importanza che stare insieme dopo quasi 4 mesi”, ha rivelato Claudio. Dopo il programma, i due si sono separati davvero pochissime volte. L’ex tronista ha poi concluso: “Tutto il resto sono scuse”.

Claudio e Ginevra sempre più innamorati: la coppia convinta che a Uomini e Donne abbiano partecipato persone false

Una fan ha anche voluto sapere se secondo loro hanno partecipato delle persone poco sincere al programma. Secondo Ginevra e Claudio ci sono stati personaggi falsi. D’Angelo ha assicurato che il tempo riesce sempre a rendere chiara la situazione e a togliere ogni dubbio sulle persone. Non sappiamo a chi, in questo caso, Claudio e Ginevra si riferiscano, ma sicuramente per loro c’è qualcuno che non ha preso parte al programma per trovare effettivamente l’amore. Fatto sta che la rottura tra Sara e Luigi ha creato un vero caso per il pubblico di Canale 5.