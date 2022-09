Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto su Di Più una lettera al compagno, l’ex tronista Lorenzo Riccardi. La storia d’amore tra i due, sbocciata tre anni fa nello studio di Maria De Filippi, procede a gonfie vele e a dicembre nascerà la prima figlia della coppia. Alla 32enne di Latina, però, manca qualcosa…

Claudia Dionigi sogna infatti di convolare a nozze per dare una famiglia più stabile alla sua bambina, il cui nome non è stato ancora rivelato. Ma sull’argomento Lorenzo Riccardi continua a tentennare, ribadendo che basta un erede a rendere più solido un legame senza alcun bisogno di un ulteriore contratto.

La confessione di Claudia Dionigi

Nella sua missiva Claudia di Uomini e Donne ha scritto:

“Ci tengo tanto, eppure quando ti parlo di matrimonio mi dici sempre che è presto, che è meglio attendere che la nostra bimba cresca. Vorrei più stabilità per la nostra bambina. Credo che un amore come il nostro meriti di essere celebrato con un giorno speciale, quello del nostro matrimonio, da ricordare fino a che saremo vecchi e nostra figlia si merita una famiglia documentata anche sulla carta”

Claudia Dionigi ha ammesso di sognare un matrimonio sulla spiaggia, magari in Puglia, terra natale di Lorenzo. La futura mamma immagina una festa tutti a piedi scalzi tra la sabbia, tra balli scatenati, risate e amore. Come reagirà Riccardi a queste dichiarazioni?

Il sogno di un figlio insieme

Alla rivista edita da Cairo Editore Claudia Dionigi ha inoltre spifferato che avere una bambina non è stato facile. Lei e Lorenzo Riccardi hanno cercato una gravidanza per oltre un anno. Alla fine, quando la ragazza ha iniziato a pensare di avere qualche problema di fertilità, è arrivata la tanto attesa bella notizia che ha cambiato il destino della coppia rendendola a tutti gli effetti una vera e propria famiglia.

Claudia ha confessato di aver fatto il test di gestazione da sola dopo aver avvertito degli strani sintomi come giramenti di testa e fastidi alla pancia. La novità ha portato Lorenzo al settimo cielo anche se il giovane preferiva avere un maschietto. La bambina – che potrebbe chiamarsi Beatrice o Mariavittoria – nascerà qualche giorno prima di Natale, molto probabilmente il 21 dicembre.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che dopo Uomini e Donne si sono affermati come influencer, vivono da tempo a Milano, dove si sono trasferiti per via del proprio lavoro. Al momento non è chiaro se la figlia nascerà in Lombardia o a Latina, città natale di Claudia.