Claudia Dionigi ha avuto delle piccole complicazioni ieri sera in seguito al parto. A distanza di tre settimane circa dalla nascita della piccola Maria Vittoria, ieri sera Claudia è dovuta correre in ospedale per una emorragia. Questo ha raccontato stamattina tra le sue storie su Instagram, ricomparendo sul social a distanza di circa diciotto ore dall’ultimo aggiornamento. Il fatto che Claudia abbia raccontato tutto da casa sua, e non dalla stanza di un ospedale, ha subito rassicurato i fan. E non solo i fan. Un grande spavento per tutti e soprattutto per la stessa Dionigi.

L’ha definita una disavventura raccontando quanto le è accaduto: “Ho avuto una brutta emorragia, ma brutta, non si fermava. Mi sono proprio spaventata tantissimo”. Quindi la corsa in pronto soccorso, magari temendo di dover lasciare sola per qualche giorno la piccola Mavi, così la chiamano in famiglia. La bimba stava benissimo e questa è la cosa più importante, ha sottolineato Claudia. Alla fine non si è trattato di nulla di grave: è stata visitata dai medici che l’hanno subito rassicurata. Le hanno subito detto che non c’era nulla di cui preoccuparsi, ma adesso dovrà seguire una cura.

Nel racconto Claudia ha aggiunto: “Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto”. Una cosa che può succedere e per questo la neo mamma si è tranquillizzata. Deve seguire una cura con la quale riuscirà a espellere tutti questi rimasugli post parto. Tutto nella norma, insomma, e si è trattato solo di un grandissimo spavento. Claudia Dionigi ha dei coaguli dovuti al parto, ma quando si è ritrovata davanti a quella che sembrava a tutti gli effetti una emorragia si è spaventata tantissimo.

Il primo pensiero è corso alla bimba, che sta bene e non ha nulla a che fare con quanto è successo. Un forte spavento che si è concluso con la corsa in ospedale dove è stata rassicurata dai medici. Stanotte è rientrata a casa tra le due e le tre, non è stato necessario il ricovero. Stamattina va già meglio, adesso dovrà seguire la cura prescritta dai medici e tutto tornerà nella norma. “Sto bene”, ha chiosato la futura moglie di Lorenzo Riccardi su Instagram. Lorenzo non ha ancora parlato dell’emorragia di Claudia Dionigi, ma magari condividerà con i fan le sensazioni provate in quei momenti.