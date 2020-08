Non solo amori: dopo Uomini e Donne finiscono pure le amicizie nate alla corte di Maria De Filippi. È il caso di Claudia Dionigi e Irene Capuano. Rispettivamente scelta di Lorenzo Riccardi e scelta di Luigi Mastroianni le due non hanno più alcun rapporto. A rivelarlo Claudia: dopo aver annunciato che il legame con Irene non è più lo stesso degli inizi ha ora spiegato i motivi che l’hanno allontanata dalla verace romana. Come dichiarato in una recente intervista, l’amicizia tra Claudia e Irene si è spezzata per via della lontananza, dei diversi stili di vita e delle frequentazioni completamente differenti. Nessun rancore però da parte della Dionigi, che reputa la Capuano una brava ragazza, che continua a seguire quotidianamente sui social network. Al contrario di Claudia Irene ha preferito per il momento non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi parla del rapporto cambiato con Irene Capuano

“Non è successo nulla. Irene si è legata ad altre persone e quindi non ci siamo più viste. La seguo sempre, è una bravissima ragazza ma non abbiamo più il rapporto che avevamo prima. Non ho nulla contro di lei. Ci siamo allontanate per via delle diverse frequentazioni”, ha fatto sapere Claudia Dionigi in una intervista rilasciata a Super Guida Tv. Dunque nessun litigio burrascoso o qualche discussione accesa: Claudia e Irene si sono semplicemente allontanate per via delle amicizie diverse. Oggi la Dionigi è felicemente fidanzata con Lorenzo Riccardi mentre la Capuano ha ritrovato l’amore dopo la fulminea rottura con Luigi Mastroianni. Da qualche mese Irene fa coppia fissa con Christian, un ragazzo estraneo al mondo dello showbiz che si occupa di vendita e noleggio auto. Piccola curiosità: il nuovo fidanzato di Irene conosce bene Lorenzo Riccardi ma non è stato l’ex tronista di Uomini e Donne ad organizzare un incontro tra i due.

Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne più uniti e innamorati che mai

Se l’amicizia con Irene Capuano è stata incrinata dal tempo, procede al meglio la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Tra i progetti della coppia matrimonio e figli ma in ballo ora c’è un trasferimento importante. Dopo una convivenza a Latina, città natale di Claudia, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista sono pronti a trasferirsi a Milano. Una città con maggiori opportunità lavorative, soprattutto per Lorenzo che sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo.