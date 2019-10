Uomini e Donne, Clarissa e lo speciale retroscena: la sorpresa a Federico

Uomini e Donne, Clarissa Marchese: ecco ha rivelato a Federico Gregucci di essere incinta

Una notizia fantastica quella che Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno dato ai fan di Uomini e Donne qualche mese fa. La coppia del Trono Classico, dopo il matrimonio da sogno, ha subito provato ad avere un figlio e fortunatamente a distanza di poco tempo ci è riuscita. A marzo diventeranno genitori per la prima volta e sappiamo che la data precisa del parto corrisponde al 21 marzo. Oggi al settimanale Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista svela come ha scoperto di essere incinta, ma anche come ha raccontato a Federico la notizia. Un momento speciale per la coppia, che ora attende con ansia di conoscere la loro bambina. Clarissa rivela al settimanale di aver scoperto di essere incinta insieme alla sorella e alla madre. Si aspettava di essere in dolce attesa, in quanto lei e Federico ci avevano provato da poco. Insieme al loro aiuto, l’ex tronista ha così effettuato i test che le hanno confermato i dubbi. Subito dopo ha anche fatto le analisi, che rappresentavano la conferma definitiva.

“Allora io, mia sorella e mia madre abbiamo fatto un test pre-ciclo ed è stata una scena comica, non capivamo”, spiega divertita Clarissa, ricordando il momento in cui ha scoperto di essere incinta. Ed ecco che racconta anche come ha dato la notizia a Federico. “Ho scritto un bigliettino ‘Papà, sto arrivando’ che ho poi messo nella busta delle analisi. Quando l’ha visto mi ha chiesto conferma e poi siamo scoppiati a piangere”, svela Clarissa. Una grandissima sorpresa per Gregucci, il quale inizialmente non riusciva a capire la situazione. Solo ieri, Clarissa e Federico hanno annunciato ai fan di aver scoperto che attendono una femminuccia.

Clarissa Marchese non dimentica Uomini e Donne: “È stato l’inizio di tutto”

Clarissa e Federico non dimenticano il posto dove si sono conosciuti: “Il programma è stato l’inizio di tutto”. La Marchese afferma che si tratta di una trasmissione che permettere di conoscere persone e che, allo stesso tempo, ti permette di prendere i propri tempi. “Noi siamo la prova che a Uomini e Donne l’amore nasce, cresce e si riproduce”, dichiara Clarissa, pronta a costruire la famiglia che da sempre sogna con Federico!