Uomini e Donne, Clarissa Marchese: “Ho allattato per due anni e mezzo”

Clarissa Marchese, ex Miss Italia ed ex protagonista di Uomini e Donne, è tornata a parlare della sua vita da mamma su Instagram. Nello specifico la giovane ha voluto affrontare il tema dell’allattamento, da sempre uno dei più discussi tra chi ha bambini piccoli. In questi anni la modella siciliana è stata criticata da più di qualche follower per la scelta di aver continuato ad allattare la figlia Arya anche dopo lo svezzamento.

L’allattamento prolungato non è una rarità ma sono poche a praticarlo. Tante lo bocciano: a detta di qualcuno il latte materno diventa acqua dopo un lasso di tempo, per altri invece si rivela diseducativo nei confronti dei bambini che così restano sempre attaccati alla madre e non riescono a responsabilizzarsi. Clarissa, nonostante i vari appunti, ha sempre fatto di testa sua: ha continuato ad allattare la sua primogenita per circa due anni e mezzo.

Clarissa Marchese difende l’allattamento prolungato

Di recente l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso una storia in cui ha mostrato il biberon pieno del suo latte e ha lanciato una frecciatina a tutti gli haters, rimarcando il fatto che sia ancora sano e nutriente e ben lontano dall’essere acqua come suggeriscono certi detti delle nonne:

“Impariamo ad informarci bene, a dare credito agli scienziati, ai risultati di studi condotti per anni, all’OMS che consiglia l’allattamento per i primi due anni di vita del bambino… Ma soprattutto ascoltate voi stesse, il vostro corpo e fate quello che vi sentite di fare quando vi va e come vi va, se vi va!”

Clarissa Marchese non è dunque pentita della sua scelta ed è pronta a fare lo stesso nel caso di un secondo bambino dopo Arya. Messo da parte il mondo dello spettacolo la 28enne si è concentrata molto sulla famiglia: la relazione con Federico Gregucci, conosciuto alla corte di Maria De Filippi, procede a gonfie vele. La coppia è sposata dal 2019.

Negli ultimi anni Clarissa Marchese si è data da fare come family influencer e ha addirittura pubblicato un libro – dal titolo Tutti i miei piani per Arya – in cui racconta le sue avventure e disavventure con la bambina nata nella primavera 2020, poche settimane prima dello scoppio della pandemia da Covid-19.

Federico Gregucci si è invece affermato nel mondo del pallone: dopo aver giocato quando era più giovane oggi è un allenatore e collaboratore della Juventus Academy.