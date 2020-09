Clarissa Marchese preoccupata per la figlia: “A Miami vivevo nella paura”

Ormai non è più una novità: Clarissa Marchese e il marito Federico Gregucci sono tornati a vivere in Italia. Dopo tre anni a Miami la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di dire addio agli Stati Uniti. La decisione è maturata dopo l’arrivo della figlia Arya, che oggi ha 6 mesi, e dopo l’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero. A detta dell’ex Miss Italia in America non avrebbero ben gestito la situazione tanto da creare paura e terrore negli abitanti. Da qui la volontà di Clarissa e Federico di far rientro nel Belpaese, per regalare alla bambina una vita più serena e tranquilla. Una vita vicina alle rispettive famiglie, che per i Marchesucci – come li chiamano con affetto i fan – sono fondamentali. A causa del Covid-19 Clarissa ha dovuto partorire da sola, senza l’aiuto della madre o della sorella e questo ha influito enormemente sul suo futuro e su quello della bambina.

Perché Clarissa e Federico sono tornati a vivere in Italia

“Arya è arrivata l’11 marzo, in piena pandemia. Quindi, dalla sua nascita in poi, ho vissuto con la paura che lei potesse risultare positiva al Covid-19. In America è un fuggi fuggi generale. Siamo scappati quando l’attenzione si è spostata dal Coronavirus alle proteste contro il razzismo, creando disattenzione su regole sociali e sanitarie”, ha spiegato Clarissa Marchese al settimanale Nuovo. “Nel pieno dell’emergenza sanitaria in Italia si è ricorsi al lockdown per cercare di contenere il più possibile i contagi e la situazione oggi è migliorata. Invece negli Stati Uniti questo non è avvenuto. In più il quadro si è aggravato in seguito alle rivolte contro le violenze razziali. Alle nove di sera scattava il coprifuoco, c’era l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale, ma per protesta migliaia di persone non rispettavano le regole”, ha raccontato la web influencer siciliana diventata famosa prima grazie a Miss Italia poi con Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Clarissa e Federico vanno a vivere a Firenze

Archiviate le vacanze estive trascorse in Sicilia, terra natale dell’ex tronista di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono trasferiti in Toscana. La coppia ha ufficialmente iniziato una nuova vita a Firenze dopo che l’ex corteggiatore ha trovato un nuovo lavoro a Montevarchi. Federico tornerà a giocare: è il nuovo attaccante della squadra di calcio dilettantistica Polisportiva Bucinese. In America Gregucci – figlio dell’ex campione Angelo – è stato allenatore per bambini alla Juventus Academy di Miami. Non è chiaro se Clarissa tornerà in televisione ora che è rientrata in Italia: di sicuro non smetterà di lavorare come web influencer. Un lavoro gratificante per la Marchese che grazie al programma di Maria De Filippi non ha solo trovato l’amore della sua vita ma ha pure incrementato la sua popolarità.