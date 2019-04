Uomini e Donne, Clarissa Marchese in crisi: nervi tesi prima delle nozze

Uomini e Donne, nozze vicine per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: l’ex tronista in crisi prima del lieto evento

L’organizzazione di un matrimonio potrebbe mettere a dura prova i nervi di chiunque. Questo lo sa bene l’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese che, a breve, convolerà a nozze con il fidanzato Federico Gregucci. La bella siciliana, pochi minuti fa, ha confessato sui social di essere particolarmente agitata in questo momento. Il motivo? Mentre prima non viveva con ansia l’avvicinarsi del lieto evento, adesso lo stress sta avendo la meglio su di lei. Pensieri ed energie sono tutte rivolte al giorno del matrimonio, perché c’è sempre qualcosa da definire e decidere insieme al fidanzato e/o alle persone che la stanno aiutando nella pianificazione del suo grande giorno.

“Sono super stressata, non mi fermo un secondo. Il cervello non mi si spegne, chiamo, mando messaggi…”, ha raccontato Clarissa Marchese nelle ultime stories caricate su Instagram. Il volto noto di Uomini e Donne, nei video caricati successivamente, ha poi confessato: “ È arrivato ufficialmente il momento più stressante del matrimonio. Bello tutto, meno questo”. L’ex Miss Italia, dunque, è letteralmente in crisi. Manca davvero pochissimo alle nozze con Federico Gregucci e, sebbene le cose più importanti come la location, la chiesa e l’abito siano stati scelti, gli imprevisti dell’ultimo momento stanno mettendo a dura prova la sua pazienza.

Uomini e Donne news: Mario Serpa non parteciperà al matrimonio di Clarissa e Federico

Tra i volti noti di Uomini e Donne chi non prenderà parte al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è sicuramente Mario Serpa. L’opinionista, dopo aver lanciato una chiara frecciatina alla coppia, ha dichiarato la scorsa settimana di non essere stato invitato alle nozze. Clarissa ha specificato poco dopo di non aver inviato ancora alcuna partecipazione ma, a seguito del botta e risposta sui social, dubitiamo che qualora l’invito arrivi a casa di Mario quest’ultimo si presenterà mai all’evento.