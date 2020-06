Uomini e Donne, Clarissa e Federico in Italia: annuncio speciale figlia Arya

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono ormai una coppia consolidata e a dire il vero non avevamo molti dubbi al riguardo sin da prima del loro matrimonio: questo perché a Uomini e Donne Clarissa perse subito la testa per Federico e lo stesso si può dire per lui che l’ha corteggiata con dolcezza e simpatia. Dalla loro unione è nata la piccola Arya, bimba che somiglia a entrambi e che spesso compare in foto che in qualche modo ci raccontano come procede la vita della sua mamma e del suo papà. Proprio oggi la piccola è comparsa col suo bellissimo faccione nell’ultimo post di Clarissa per comunicare ai follower che presto con i suoi genitori sarebbe tornata in Italia. Non si tratta di una notizia di poco conto se pensate che gli spostamenti erano stati vietati sia a livello mondiale sia a livello locale a causa del Covid-19.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano in Italia: è Arya a comunicarlo ai follower

Clarissa insomma ha trovato un modo simpatico per comunicare che presto sarà di nuovo qui da noi, anche se – come forse immaginerete tutti – dovrebbe trattarsi di un periodo di tempo assai limitato: la Marchese e il suo Federico infatti vivono in Florida per motivi di lavoro, visto che lui è diventato tecnico degli Under 11 della Academy della Juventus; parliamo di un’importante opportunità lavorativa di cui Gregucci si è già detto entusiasta e a cui non avrebbe mai potuto rinunciare nonostante la lontananza dall’Italia.

Arya baby-star dei social, gli aggiornamenti su Federico e Clarissa con le foto della figlia

Tempo fa fu sempre Arya a dirci “andrà tutto bene” con riferimento allo slogan coniato per infondere coraggio in tutti gli italiani durante la fase più acuta di questa terribile pandemia che ha cambiato le nostre vite; oggi è la stessa Arya a dirci di essere felicissima e in un certo senso a testimoniare che il peggio è passato (almeno per il momento, visto che gli esperti al riguardo sono piuttosto in disaccordo).

Federico e Clarissa, la felicità del ritorno dopo la lontananza: la foto di Arya

“Quando ti dicono che presto si va in Italia”, questo il commento che ha scritto la Marchese pubblicando la foto di un’Arya sorridente e paffutella: una bimba che in questa foto col suo sorriso rappresenta a pieno la felicità di chi può tornare dopo tanto tempo nella propria terra; felicità che ovviamente provano sia Federico sia Clarissa e che arriverà alle stelle quando entrambi saranno qui con la loro piccola. La foto la trovate su Instagram, ed è stupenda.