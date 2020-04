Uomini e Donne, Clarissa e Federico presentano la figlia: la prima foto

Clarissa e Federico figlia, la coppia di Uomini e Donne presenta la piccola Arya: la foto

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori da quasi un mese e sono impazziti d’amore per la piccola Arya. I due avevano deciso, e fatto sapere, di non mostrare la figlia sui social, infatti fino a oggi hanno solo pubblicato fotografie tagliando il volto. Qualcosa è cambiato nel frattempo, perché oggi Clarissa e Federico hanno mostrato la prima foto della figlia Arya, un bel primo piano della piccola di casa Gregucci! La piccola ha ricevuto tantissimi complimenti anche perché è davvero tanto bella, ed è stato impossibile non notare i suoi tanti tanti capelli! Difficile dire a chi somigli, se più a mamma o più a papà, perché la bimba ha gli occhietti chiusi ma i più bravi a notare le somiglianze saranno riusciti a capirlo a primo impatto.

Uomini e Donne, Clarissa e Federico pubblicano la prima foto della piccola Arya

Non sono mancate delle piccole polemiche, perché Clarissa Marchese aveva puntato il dito contro Chiara Ferragni per le foto di Leone e oggi sta facendo più o meno lo stesso. Ma mettiamo da parte le polemiche, perché mamma Clarissa e papà Federico hanno anche aggiunto delle bellissime dediche d’amore per la figlia Arya sui rispettivi profili Instagram. Clarissa ha scritto: “Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto… Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno. Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi”.

Clarissa e Federico genitori, le dediche d’amore alla figlia Arya

Questa la dedica di papà Federico: “Le parole non basterebbero per spiegare tutto l’amore. Da quando sei nata sei diventata il mio tutto, il primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di addormentarmi. Vederti crescere giorno dopo giorno è la cosa più bella che mi potesse capitare. Grazie amore nostro”.