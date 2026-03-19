Uomini e Donne, Ciro beccato in esterna: ci sono anche Martina e Gianmarco, scoppia il caso

Mentre la relazione di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri procede alla grande, Ciro Solimeno a Uomini e Donne sta portando avanti il suo percorso da tronista. I tre, insieme, sono stati protagonisti di un caso che non era mai avvenuto nel dating show di Maria De Filippi. Ora ecco che tutti e tre si ritrovano allo stesso concerto, quello di Gigi D’Alessio.

Non si sa se si siano incrociati oppure no. Fatto sta che i tre hanno avuto la stessa idea. In passato, Martina era già stata al concerto di D’Alessio, ma con Ciro. Ieri sera, è tornata sotto il palco del cantautore napoletano insieme a Steri. Proprio ieri si parlava del motivo per cui Martina e Gianmarco alla fine non sono entrati al Grande Fratello Vip 2026. Ed ecco che, nonostante ciò, le loro vite continuano a incrociarsi, anche se non in modo diretto.

Su Instagram, come aveva fatto con Solimeno, la De Ioannon ieri sera ha condiviso una serie di video che la ritraggono felice e spensierata mentre canta le canzoni di Gigi D’Alessio a fianco a Gianmarco. E lì nelle vicinanze c’era anche Ciro, il quale si trovava in esterna con Martina Calabrò, la corteggiatrice che porterà fino alla scelta insieme a Elisa Leonardi. Il tronista è stato beccato e ripreso da vari telespettatori presenti al concerto.

Non si sa chi dei due abbia deciso di andare in esterna proprio al concerto di D’Alessio. Fatto sta che questa potrebbe essere stata per loro una delle ultime esterne prima della scelta. Intanto, le immagini che ritraggono Ciro e la sua corteggiatrice Martina al concerto stanno facendo il giro dei social network, con tanto di battute ironiche legate alla presenza di Martina e Gianmarco.

C’è chi è convinto che si sia trattata di una semplice coincidenza. Ma c’è anche chi crede che il tutto sia stato messo in scena per far parlare. E, in effetti, se così fosse, in queste ore molti fan ne stanno parlando, tanto che l’attenzione sul web è tornata su di loro. In ogni caso, molti si stanno chiedendo se i tre si siano incrociati oppure no. Ma questo non è possibile saperlo, al momento.