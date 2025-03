Uomini E Donne, Chiara rompe il silenzio. Poi privatizza il profilo

Nelle ultime settimane ha fatto parecchio discutere la scelta di Chiara Pompei di abbandonare il trono a Uomini E Donne in seguito ad una segnalazione circolata sul web che la riguardava. Secondo quest’ultima la ventitreenne aveva già una relazione fuori dal programma con un ragazzo di nome Riccardo. Nelle ultime ore l’ex tronista è tornata a parlare sui social, annunciando di voler rivelare tutta la verità attraverso alcune stories. Poco dopo, tuttavia, Chiara he deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.

Chiara Pompei è tornata sui social dopo la sua breve esperienza a Uomini E Donne. La ragazza ha difatti deciso di abbandonare il trono dopo solo poche puntate, in seguito ad una segnalazione che la riguardava. Secondo questa l’ex tronista frequentava già un ragazzo al di fuori del programma. Il suo trono è stato quindi il più breve nella storia del dating show e la sua decisione è stata parecchio discussa. Dopo l’accaduto Chiara è ritornata a pubblicare sui social. Nello specifico, poche ore fa, la ragazza ha pubblicato una storia. In questa la ventitreenne ha annunciato di voler rivelare tutta la verità su quanto accaduto in quanto non le piace vivere nella menzogna.

Ha poi aggiunto di essere rammaricata del fatto di non essere riuscita a mostrarsi come realmente è, non reputandosi una persona adatta al mondo della televisione. Chiara ha terminato il video pubblicato nelle storie annunciando che rivelerà come realmente sono andate le cose. Poco dopo aver condiviso le storie, tuttavia, l’ex tronista di Uomini E Donne ha deciso di rendere il suo profilo su Instagram privato. Non è quindi più possibile seguirla a meno che non accetti la richiesta di follow ed i contenuti pubblicati non sono più visibili a chiunque.

Chiara Pompei ha deciso di abbandonare Uomini E Donne proprio in compagnia del ragazzo con cui aveva già una frequentazione, Riccardo. Lei si è accorta difatti di provare effettivamente qualcosa per lui, preferendo quindi abbandonare il programma. La puntata del suo abbandono è stata condivisa su Witty Tv.