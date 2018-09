Uomini e Donne, chi è Greta Melileo: la corteggiatrice di Lorenzo

Greta Melilelo, corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco chi è la ragazza che ha colpito Lorenzo Riccardi

Greta Melileo, 26 anni di Lecce, è una delle corteggiatrice di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La giovanissima ragazza è uscita in esterna con Lorenzo Riccardi e da subito ha fatto breccia nel cuore del tronista. La Melileo è laureata in psicologia, pare fare la hairstylist e sembra essere una grande appassionata di moda ed estetica. Sui social vanta numerosissimi scatti, uno più bello dell’altro. Fisico mozzafiato e lineamenti del viso molto dolci, la giovane donna ha catturato immediatamente l’attenzione di Riccardi. Sembrerebbe, inoltre, che Greta abbia già preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi diverso tempo fa, anche se restò in studio per pochissimo tempo.

Greta e Lorenzo sono usciti insieme già diverse volte e sembrano trovarsi a meraviglia. Lei lo imbarazza anche solo nel guardarlo e il tronista non lo nasconde, anzi lo ha ammesso proprio nel corso di una delle primissime uscite. La bella corteggiatrice ha fatto uscire fuori un lato dolce di Riccardi che non si era mai visto prima, se non nel corso della scelta di Sara Affi Fella quando gli comunicò che non era lui la scelta. Nonostante ciò, nel corso di una delle ultimissime registrazione ancora non andate in onda, la Melileo pare sia andata via dopo essere stata trattata male di proposito dal tronista. Lorenzo voleva mettere alla prova la corteggiatrice per capire che reazione avrebbe avuto e alla fine lei si è arrabbiata e ha lasciato lo studio.