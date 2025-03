Uomini e Donne: che lavoro fa Cosimo, il corteggiatore di Tina? Perché è così ricco

Sono trascorse oramai un po’ di settimane da quando ha avuto inizio il trono di Tina Cipollari, la famosa opinionista di Uomini e Donne. Un evento che ha decisamente entusiasmato il pubblico da casa, che da tanti anni considera Tina la regina di questa trasmissione. Tina ha sempre avuto le idee chiare, voleva un uomo ricco che sapesse trattarla proprio in questo modo, come una regina. Alla fine tra i vari spasimanti ha avuto la meglio Cosimo, che ha conquistato l’opinionista a colpi di carta di credito. Ma che lavoro fa il corteggiatore per permettersi tutto ciò? Facendo qualche ricerca abbiamo scoperto che in rete ci sono delle foto di Cosimo a lavoro, infatti in Puglia, dove vive, lui è il direttore dell’ente di formazione Genesis Mesagne. Anche per questo motivo ha avuto la possibilità di arricchirsi così tanto e regalare a Tina questo tenore di vita.

Da quando è entrato a far parte della trasmissione, ha regalato a Tina una vacanza a Parigi e un’altra a Madrid, dove hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio e di trascorrere dei giorni in completo relax e divertimento. Anche per questa ragione Tina ha deciso di continuare a frequentarlo e di concedergli la sua fiducia.

Tina sta trovando in Cosimo il complice perfetto con cui passare le giornate senza mai annoiarsi per i prossimi 10 anni.

Qualcosa di più raro dell’amore. Sono davvero belli, speriamo che le cose possano finire bene per loro due #Uominiedonne

pic.twitter.com/59WRgyWAso — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) March 14, 2025

La segnalazione su Cosimo

Eppure il sogno potrebbe infrangersi ora che è saltata fuori una fotografia di Cosimo, a cena con un’altra donna. Adesso sta a lui, nella prossima registrazione, dare delle spiegazioni e sperare che Tina possa credere alla sua versione dei fatti sul significato di questa cena che, a quanto pare, avrebbe avuto luogo sabato scorso. Sui social tutti sperano che si sia trattato solo di un fraintendimento, perché Cosimo sta diventando un corteggiatore sempre più apprezzato e le persone sperano in un lieto fine per lui e per Tina.

Nella prossima registrazione, Cosimo e Tina potrebbero avere un confronto a tal proposito e i telespettatori non vedono l’ora di saperne di più. Se Tina dovesse scegliere di non fidarsi, questo potrebbe mettere fine alla loro frequentazione e far sì che Tina inizi a conoscere qualcun altro di più sincero.