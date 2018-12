Uomini e Donne: Cerioli sul trono? L’ex Valentina spiega perché non lo guarda

Uomini e Donne: Andrea Cerioli sul trono? L’ex Valentina Rapisarda spiega perché ha deciso di non guardarlo

Con l’arrivo di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, sul trono per la seconda volta, l’attenzione inevitabilmente si è spostata anche sulla sua ex Valentina Rapisarda, conosciuta proprio all’interno del programma anni fa. I due, dopo essersi lasciati e ripresi un paio di volte, non sono rimasti ad oggi in buoni rapporti. Valentina, inoltre, ha dichiarato di non seguire adesso il Trono Classico per mancanza di tempo ma, in più occasioni, ha anche specificato di non essere interessata. Un pensiero questo che l’ex corteggiatrice ha di nuovo ribadito a chi, poche ore fa, le ha chiesto se evitasse di vedere Uomini e Donne proprio per via di Cerioli (e non solo per una questione di impegni). “Se avessi tempo farei altre cose” ha spiegato allora lei su Instagram.

“Ovviamente è normale, non lo guardo perché non mi interessa vedere cose viste e riviste” ha poi aggiunto “Però gli altri troni precedentemente (e prima che arrivasse Andrea, ndr) li ho seguiti un po’. Mi piace tanto Luigi”. Valentina, come molti sapranno, è oggi fidanzata con un altro uomo. A chi le ha domandato se fosse disposta a partecipare a Uomini e Donne come tronista – qualora fosse single – la siciliana ha però risposto: “No, perché ormai i ragazzi che dicono di andare lì per trovare l’amore non ci vanno per trovare l’amore“. Un altro riferimento questo ad Andrea? Chissà…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Dic 20, 2018 at 1:08 PST

Uomini e Donne, Andrea Cerioli tronista: la reazione di Valentina Rapisarda

Valentina Rapisarda è stata una delle prime persone a commentare l’arrivo di Andrea Cerioli a Uomini e Donne. Il trono? “Quello che voleva” ha dichiarato l’ex corteggiatrice in un video pubblicato sul suo profilo proprio il giorno in cui è stato confermato il ritorno di Cerioli nel programma. Valentina, dunque, non ha mai nascosto le sue perplessità in merito al percorso appena intrapreso dall’ex fidanzato.