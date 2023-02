Uomini e Donne, cavaliere nel caos. “Un circo”, la denuncia social

Cosa c’è dietro l’improvviso interesse di Tina Cipollari a Uomini e Donne di conoscere degli uomini? È successo di recente con Claudio e ora sta accadendo anche con Ivan. Quest’ultimo è approdato nel dating show di Maria De Filippi dicendosi pronto a trovare l’amore e non solo. Il nuovo cavaliere, che vive in Svizzera, ha ammesso di provare un forte interesse per Tina. A questo punto, sia la conduttrice che Gianni Sperti hanno invogliato l’opinionista ad accettare di avviare almeno una conoscenza, per non precludersi nulla.

Dopo l’uscita di scena di Claudio, ora al pubblico di Canale 5 sorge un dubbio: tutto questo show è stato inscenato per verificare la sincerità di Ivan? Molti si chiedono, infatti, come mai oggi ci sia tutto questo accanimento contro il nuovo cavaliere, che a detta di molti telespettatori non avrebbe fatto nulla di grave. Facendo il punto della situazione, Maria manda in onda il post puntata della settimana scorsa. Tina ha avuto modo di conoscere un po’ Ivan in camerino, dove gli ha anche lasciato il suo numero di cellulare.

A questo punto, alcuni telespettatori iniziano davvero a credere che Tina sia interessata a Ivan a UeD. I due si sono anche accordati a fare un aperitivo insieme. Ma ecco che in studio oggi il cavaliere fa sapere che poi a cena uscirà con Desdemona: “Volevo sapere se lei è ancora disposta a venire a cena, per correttezza”. La Cipollari mette subito i puntini sulle ‘i’ e dichiara di non credere al fatto che da parte sua sia solo un segno di correttezza.

“È brutto dire per correttezza”, fa notare Desdemona, sostenuta da Tina. “Vale la mia parola, la cena la faccio con chi ho interesse a conoscere, ma non vuol dire che deve nascere qualcosa. Devo prima conoscerti”, spiega Ivan. Ed ecco che la Cipollari chiude immediatamente la sua porta a Ivan solo per queste sue parole. Un’uscita la sua che lascia un po’ tutti basiti.

L’interesse da parte dell’opinionista non era poi così forte come alcuni telespettatori pensavano? Così Tina elimina la possibilità a Ivan di conoscerla, senza avere alcun ripensamento e per così poco poi.

“Basta un errore nei primi tempi di conoscenza che io chiudo. Le cose vanno a peggiorare. Io chiudo qua perché è iniziata male. Non esiste che se un uomo si impegna con me per un aperitivo poi va a cena con un’altra. Se una persona ha un interesse ce l’ha per una persona. Quello che identifica una persona sono i fatti, perché con le parole possiamo imbambolare tante persone. Ivan a me non interessa, parla con Desdemona e non con me”

Molti telespettatori fanno notare a Tina che è normale che Ivan stia conoscendo più persone visto che è un cavaliere del parterre. Quindi sembra un po’ che la Cipollari abbia dato inizio a questo show e poi l’abbia concluso con una scusa. A prendere le difese di Tina ci pensa subito De Filippi:

“Io penso che oggettivamente Tina è seduta da un’altra parte. Per lei la trasmissione è una prestazione professionale. Nel momento in cui ti dichiari per Tina, la vedi sabato pomeriggio e hai un appuntamento per un aperitivo, capisco anche lei, che è in una posizione diversa rispetto a chi decide di partecipare al programma. Lei dice: sei tu che vieni da me, nel momento stesso che sono seduta là, non capisco perché devo essere trattata come se fossi seduta là per una conoscenza”

Ivan inizia a essere attaccato, soprattutto da Tina che inizialmente fa notare che non è accaduto nulla e subito dopo fa presente che si è comportato in modo scorretto nei confronti di Desdemona. Non solo, lo accusa di non averle fatto neppure una chiamata. Ma ecco che il cavaliere smentisce l’opinionista e dichiara di averle inviato due messaggi. Purtroppo non ricorda proprio nel dettaglio tutto ciò che le ha scritto e viene nuovamente attaccato.

“Sei molto distratto e non mi piacciono le persone distratte”, afferma Tina infastidita. Si unisce alla discussione Paola, la quale sta o meglio ‘stava’ conoscendo il nuovo cavaliere: “Da sabato sei sparito”. I due discutono sulla cena che hanno trascorso insieme e il cavaliere fa notare che neppure lui ha ricevuto alcuna chiamata da parte di Paola.

Il fatto che, però, ha contattato Desdemona fa pensare che probabilmente non era poi così interessato a Paola. E questo è un dettaglio che sottolinea Maria. Paola perde la pazienza e si dice convinta del fatto che Ivan avrebbe dovuto interrompere la loro conoscenza per educazione, anziché sparire nel nulla.

“Desdemona a te piace lui? Io sono uscita di scena e non è che scherzo. Ho detto che con te non voglio avere più nulla a che fare”, dichiara ancora Tina. E non finisce qui. L’opinionista si dice convinta del fatto che Ivan sia giunto nel programma per un obiettivo ben preciso, che non è cercare l’amore, bensì altro: “Secondo me devi pubblicizzare qualcosa e hai scelto la via più facile per farlo”.

A questo punto, anche Desdemona decide di chiudere la conoscenza, lasciando Ivan senza parole. La Cipollari potrebbe effettivamente non avere torto. Il cavaliere non perde neppure tempo a dare spiegazioni sulla sua presenza nella trasmissione e potrebbe essersi presentato dicendosi interessato a Tina proprio per attirare l’attenzione. D’altronde non sarebbe la prima volta!

Ma magari questo Ivan non guardava #uominiedonne e non sa come si comporta di solito Tina. Ma davvero devono trattarlo così? Ma che senso ha? — Xenia (@Xenia_syssi) February 20, 2023

Ivan non sa leggere la mente della gente. Tina, se volevi l'esclusiva glielo dicevi invece di far tutto sto casino. Si chiama comunicare. È tutto davvero eccessivo e non capisco questo accanimento. Ivan comunque un signore #uominiedonne — Ana Certa (@ana_certa) February 20, 2023

Creiamo un fandom per Ivan e chiamiamo la redazione per andare a conoscerlo! Non è possibile che un uomo così a modo venga trattato in quel modo da tutte le pescivendole del parterre #uominiedonne — Tutto fumo e niente arrosto (@Amba_aradam) February 20, 2023

Secondo voi, Ivan, pagherà penitenza e cercherà di fare ammenda con Tina, oppure è un altro caso umano che ci ha solo illuse?

Sarò pazza visionaria io, però penso che il suo interesse per Tina sia reale.#UominieDonne — So' io (@Pampulu_pimpulu) February 20, 2023

Ivan sei troppo per questo circo. Scappa.#Uominiedonne — JJ???? (@k888k0m) February 20, 2023

Ivan fatti un favore e vai a casa perché qui non ti lasceranno più passare niente #uominiedonne — Xenia (@Xenia_syssi) February 20, 2023

Ma povero Ivan, una volta che arriva un uomo serio ed educato lo trattano come carne da macello… #uominiedonne pic.twitter.com/42vEb7CWZk — Tutto fumo e niente arrosto (@Amba_aradam) February 20, 2023