Uomini e Donne caso cellulite, Maria non si frena: “Ho uno strappo”

Con la puntata di Uomini e Donne del 15 novembre 2023 si riapre il discorso legato a una dichiarazione fatta da Riccardo, un nuovo cavaliere, su Cristina Tenuta. Con la messa in onda di ieri, è uscito fuori che l’uomo ha fatto notare a Ida, un’altra nuova dama, che sia lei che Cristina hanno la cellulite. Non è finita qui, è andato avanti sottolineando che la Tenuta ne ha ancora di più. Una sua uscita che ha fatto già discutere nella puntata di ieri e che torna al centro dell’attenzione oggi.

A riparlarne ci pensa Tiziana, che al centro studio riapre il discorso attaccando il cavaliere. Dopo di che, accade nuovamente quando Tina Cipollari chiede di poter sapere cosa si sono detti durante il loro ballo Riccardo e Renata. Lui inizialmente ironizza e poi lei svela di cosa hanno davvero parlato: “Mi ha detto che si è reso conto di aver sbagliato con Cristina e che poi le chiederà scusa”. Maria De Filippi chiede se ciò riguarda, appunto, il discorso sulla cellulite, ricevendo conferma. Cristina interviene: “Sei adulto, non ha proprio senso la considerazione che fai. Non mi concentrerei sulla cellulite. Le scuse le accetto, ma non capisco”.

Tina Cipollari scherza sulla questione e allo stesso tempo lancia forti accuse a Riccardo, con una De Filippi divertita. “Ho uno strappo alla schiena, non mi far ridere!”, dichiara Maria ridendo per le battute dell’opinionista. Quest’ultima dà del cafone a Riccardo, ritenendo che abbia appunto sbagliato. Non trattenendosi con le risate, sembra proprio che anche Maria sia d’accordo con il cavaliere, che avrebbe appunto esagerato con le sue considerazioni.

Gianni Sperti, quando Silvio interviene per difendere il collega, spiega che le offese verso una donna non c’entrano nulla con il fraintendere le regole del programma. Questo perché nella puntata di ieri, Riccardo ha spiegato di non aver compreso subito il regolamento della trasmissione, tanto che alla fine – durante la cena con Ida – ha pagato solo per sé.

Uomini e Donn: i sospetti su Claudia Lenti e nuove conoscenze

La puntata inizialmente vede protagonisti ancora Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, i quali al centro studio continuano a parlare dell’ex fidanzato di lei che vorrebbe partecipare al programma come nuovo cavaliere. Alessio ribadisce che da parte sua non ci sono problemi, in quanto vorrebbe capire così come si comporta la dama di fronte all’uomo. Continuano però le polemiche, in quanto la reazione di Claudia non ha convinto dall’inizio. Infatti, Tina Cipollari ammette di aver pensato che la Lenti sapesse già di questa intenzione del suo ex fidanzato.

Questo è uscito fuori già nel corso della puntata di ieri, durante la quale è iniziato il blocco legato a Claudia e Alessio. Marco interviene per dire la sua e, intanto, Gianni Sperti dichiara scherzando di avere un mancamento. Improvvisamente si alza dalla sua sedia e si butta a terra. “Ti sei fatto male?”, gli chiede Tina cercando di aiutarlo ad alzarsi. Ovviamente fa tutto parte di uno scherzo, in quanto è chiaro a tutti che Gianni non ha avuto alcun mancamento.

La puntata va avanti con Silvio che accetta di conoscere una dama arrivata nel programma per conoscerlo. Anche Aurora Tropea sceglie di farsi corteggiare da un nuovo cavaliere. Al contrario, Roberta Di Padua continua a rifiutare gli uomini che arrivano nel programma per conoscerla, in quanto già a primo impatto capisce che non vale la pena iniziare una conoscenza e perdere tempo. Dopo di che, Tiziana e Mario affermano di voler chiudere la conoscenza, in quanto tra loro non è scattata la scintilla.