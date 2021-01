Uomini e Donne, Carlotta Savorelli si sfoga: crudele attacco sulla malattia

In queste ultime ore la dama condivide uno squallido commento che un hater le ha riservato per colpirla sul personale

Carlotta Savorelli di Uomini e Donne si lascia andare a un breve sfogo riguardante uno degli attacchi che ha ricevuto da un hater, tre settimane fa. Si tratta di un commento abbastanza squallido e penoso, che va a colpire la dama sul personale. Infatti, l’utente in questione sembra avere come obbiettivo quello di attaccare Carlotta nel profondo, toccando un argomento abbastanza delicato. Il pubblico sa bene che la Savorelli soffre di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle. A causa di questa patologia, la dama presenta delle macchie sul corpo, che non ha mai nascosto. Negli anni ha provocato un certo disagio in Carlotta che, come tantissime altre persone, ha dovuto imparare a convivere con questa malattia.

Ed ecco che, consapevole di farle del male, questo utente ha condiviso uno squallido commento. Ciò è accaduto sotto un post che la Savorelli ha pubblicato su Facebook. A riportare le squallide parole utilizzate da questo hater è la stessa Carlotta, nelle ultime ore. La dama decide di sfogarsi sull’accaduto e di chiedere ai suoi fan cosa pensano al riguardo. “Cesso e fai la fanatica con tutta quella pelle piena di chiazze“, questo è il commento che l’utente ha pubblicato per colpire sul personale Carlotta, facendo riferimento alla malattia. Quest’ultima oggi ammette che lascia passare, sebbene abbia intenzione di portare alcuni di questi insulti riceve alla polizia postale.

Per la Savorelli questo rappresenta “l’ennesimo commento negativo, soprattutto su Facebook, di questa persona che per farmi capire quanto io gli stia sulle p..e si è preso la libertà di attaccarmi sulla pelle”. Un breve sfogo quello di Carlotta, che inizia a domandarsi da dove potrebbe essere nata la libertà di “sentirsi legittimati a giudicare sempre il prossimo”. In una recente intervista su Uomini e Donne Magazine, la Savorelli era tornata a parlare della sua malattia, che non la fa sentire a suo agio. Intanto, molti telespettatori stanno richiedendo a gran voce il suo ritorno nel programma.

In effetti, ormai da diverse settimane, la dama non è più presente nel parterre. Qual è il motivo? Qualche giorno fa, la Savorelli ha dato una risposta ai fan, dichiarando che ciò non dipende da lei. Sono davvero tanti coloro che si sono affezionati a Carlotta, che oggi con il suo profilo ufficiale di Instagram vanta quasi 120mila follower. La dama è molto attiva sul social e riserva spesso consigli a chi la segue.