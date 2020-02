Uomini e Donne Carlo vs Daniele, lo scontro continua: volano forti accuse

Uomini e Donne, Carlo contro Daniele: Dal Moro preferisce il silenzio, Pietropoli lancia accuse

A Uomini e Donne continua a esserci una certa rivalità tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Con l’arrivo di quest’ultimo nel programma, il primo si è ritrovato a essere protagonista di accese discussioni in studio. Non mancano accuse e critiche tra i due tronisti che siedono vicino a Sara Shaimi. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Daniele preferisce non parlare di quanto sta accadendo con il collega. Al contrario, Carlo sceglie di rivelare ciò che pensa realmente sull’ex concorrente del Grande Fratello. Pietropoli è convinto che lui e Daniele siano due persone fortunatamente diverse. Con una persona che sente così distante da sé stesso, Carlo non può fare a meno di arrivare a uno scontro verbale. Nonostante tutto, il tronista ammette di non sentirsi in competizione con Daniele, neppure quando si erano ritrovati entrambi a uscire con la stessa corteggiatrice, Ginevra. Secondo Pietropli, tra loro mancherebbe l’affinità, sebbene inizialmente abbia avuto una bella impressione su Dal Moro.

“Lascio a Carlo il compito di criticarmi. Non voglio spendere nemmeno un minuto (cosa che sono già costretto a malincuore a fare in studio) a parlare di una persona della quale non ho un’alta considerazione. Lui faccia e dica cioè che vuole: non mi importa”, dichiara Daniele al Magazine del programma. Sempre sul settimanale, Carlo prende invece la palla al balzo per dire la sua sul collega: “Gli piace autoelogiarsi, definirsi da solo carismatico, bellissimo ed educato, piuttosto che lasciare la parola agli altri. Eppure i suoi comportamenti bruschi lasciano trasparire tutt’altro. Credo sia anche una persona un po’ acida“. A detta di Pietropoli, Daniele non sarebbe mai stato realmente interessato a Ginevra: “La sua è stata solo una sceneggiata per far vedere agli altri che è un uomo con gli attribuiti che cerca donne decise”.

Carlo Pietropoli vs Daniele Dal Moro a Uomini e Donne: “Non troveremo mai un punto di incontro”

Potrebbe mai nascere un’amicizia tra loro? Pare sia davvero impossibile: “L’unica cosa che abbiamo in comune è il colore dei capelli per fortuna. Non credo troveremo mai un punto di incontro”. Dunque, sembra proprio che tra i due non arriverà mai la pace. Intanto, dalle ultime anticipazioni del Trono Classico condivise da Il Vicolo delle News, sappiamo che Carlo ha perso sia Cecilia che Marianna!