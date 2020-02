Uomini e Donne, Carlo senza scelta: “Marionetta”, Tina e Gianni s’insospettiscono

Carlo Pietropoli, la scelta è lontana: oggi parole inaspettate a Uomini e Donne

La scelta di Carlo Pietropoli sembrava essere con sicurezza Cecilia Zagarrigo ma le ultime esterne che il tronista sta facendo con Marianna Vertola ci fanno pensare che la fine del percorso non sarà così scontata. Anche perché proprio oggi Carlo ci è sembrato piuttosto stufo dei comportamenti di Cecilia che non riesce a ispirargli la giusta fiducia necessaria per un rapporto solido. A questo poi si aggiunge il fatto che Carlo è aperto a nuove conoscenze nonostante i due percorsi già avviati con le sue corteggiatrici. “Ha detto – queste le parole di Gianni a Cecilia e Marianna – ‘Non ho ancora trovato nulla, adesso cerco altrove'”. “Sono prive di reazione sia Marianna che Cecilia”, ha fatto notare Tina Cipollari al riguardo. “Non significa che non sto costruendo con queste persone”, così invece ha cercato di giustificarsi Carlo. Il caos insomma.

Uomini e Donne, Carlo e Cecilia Zagarrigo: Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono alla corteggiatrice

Ciò che emerge dal trono di Pietropoli è che “non c’è niente di significativo”, per citare Gianni. Nel senso che il tronista sarà pure affezionato a Cecilia e Marianna ma non ci sembra così interessato da scegliere né l’una né l’altra. E questo potrebbe dipendere non tanto da lui quanto da loro che in effetti oggi, quando hanno sentito il tronista dire che è aperto ad altre conoscenze, non hanno battuto ciglio. “Le reazioni – queste le parole della Cipollari sulla Zagarrigo – sono un po’ calcolate, non sono di pancia”. Carlo ci è andato giù pesante: “Questa è una marionetta. Ti hanno detto loro di andar via e vai via, sennò saresti rimasta là!”, così ha commentato l’uscita dallo studio di Cecilia che la prossima puntata tra l’altro non si presenterà.

Carlo e Marianna Vertola, il feeling aumenta: Cecilia in crisi

L’esterna con Marianna in realtà è stata molto bella perché i due si sono raccontati e hanno parlato delle rispettive storie: entrambi hanno parlato dei problemi delle rispettive mamme, che per loro sono dei grandi punti di riferimento, ed è proprio questo terreno comune che si sta creando che ci fa pensare a una scelta sì lontana ma tutt’altro che scontata. Cecilia è stata accusata più volte di non reagire, e anche se ha cercato di difendersi pare che in pochi le credano. Siamo proprio curiosi di scoprire come terminerà questo trono.