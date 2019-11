Uomini e Donne: Carlo abbandona esterna, poi ritorno di una vecchia corteggiatrice

Carlo Pietropoli, il nuovo tronista di Uomini e Donne sa il fatto suo

Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News pare che Carlo Pietropoli, il nuovo tronista di Uomini e Donne, sappia davvero il fatto suo: il ragazzo infatti ha iniziato ad approfondire subito con alcune corteggiatrici e le ha volute anche mettere alla prova. Di cosa parliamo? Di una puntata movimentatissima che ha avuto come protagonista Giulia Quattrociocche ma che ci permetterà di conoscere meglio anche Carlo. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, Carlo mette alla prova Jessica e provoca Alice

Carlo è uscito con tre ragazze, cioè Jessica, Alice e Bruna. Per vedere come si sarebbe comportata la prima ha deciso di provocarla: a un certo punto durante l’esterna ha preso ed è andato via per chiamare un amico e organizzare una partita di calcetto; saputo del motivo dell’abbandono dell’esterna per ben venti minuti, Jessica non ha battuto ciglio, o meglio non si è arrabbiata, e questo è piaciuto molto al tronista. Carlo ha messo alla prova anche Alice parlandole per tutto il tempo di Jessica ma lei non ha reagito e questo l’ha deluso. La talpa del Vicolo racconta di aver visto maggiore sintonia con Bruna ma è ancora presto per giungere a conclusioni.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo torna a corteggiare: vecchia conoscenza al Trono Classico

Tenetevi forte perché nella prossima puntata scenderà una vecchia conoscenza del programmma, Cecilia Zagarrigo, che secondo la talpa ha cercato di imitare troppo Giulia De Lellis. Non appena ne saprebmo di più vi aggiorneremo; intanto sappiate che il nuovo tronista di quest’edizione già c’è.