Uomini e Donne, caos in studio: Maria gela Agnese e smaschera Enrico

Maria De Filippi a Uomini e Donne sbotta con Agnese De Pasquale e poi anche con Enrico. Ciò accade nel corso della puntata che va in onda il 20 maggio 2025, quando entrambi si siedono al centro studio con Marilù. Quest’ultima finisce sotto accusa, sia tramite gli attacchi di Agnese che con quelli dei due opinionisti. Gianni Sperti ipotizza addirittura che Marilù ed Enrico abbiano qualche accordo. La padrona di casa sembra non avere questa impressione.

Facendo il punto della situazione, tutto è iniziato nella registrazione precedente, quando Agnese ha scoperto che Enrico è uscito anche con Marilù, scambiandosi con lei anche dei baci. In quella circostanza, è uscito fuori che la De Pasquale ha avuto con il cavaliere una certa intimità, cosa che non le era mai accaduta con le conoscenze avviene nel programma come dama. Infatti, la stessa Agnese ha ammesso di essersi sentita davvero coinvolta con Enrico, al punto da lasciarsi andare.

Sebbene non abbiano fatto l’amore, per la dama il momento ha rappresentato una svolta davvero importante. Non si aspettava che alla fine lui sarebbe uscito con un’altra donna. Ed ecco che, una volta scoperta la verità, Agnese a Uomini e Donne è andata su tutte le furie e si è scagliata contro Enrico. Non solo, la De Pasquale non riusciva a capire, come gli opinionisti, il motivo per cui Marilù non era infastidita da questa cosa.

Quest’ultima è apparsa tranquilla, nonostante Enrico l’abbia baciata il giorno dopo che ha condiviso l’intimità con Agnese. Oggi si torna a parlare di questo. La De Pasquale si scaglia di nuovo contro Marilù, sostenuta da Gianni e Tina. Il tutto mentre a generare polemiche sul web e anche nella mente di Maria è Enrico, definendo le due dame “due carte” che si è giocato. A questo punto, De Filippi stronca Agnese, facendole notare che in realtà dovrebbe prendersela con il cavaliere e non con Marilù:

“Agnese, però, scusami se ti senti presa in giro attacchi lui non lei. Cosa c’entra lei scusatemi? Agnese è una persona, Marilù è un’altra. Una può essere coinvolta e l’altra no oh!!”

La conduttrice appare stufa di questa situazione, soprattutto nel vedere Marilù ingiustamente sotto accusa. Agnese, però, non si ferma e neppure gli opinionisti. Marilù continua a ricevere critiche perché si mostra tranquilla in questa situazione. Alla fine, quando Enrico dice che Agnese non gli è indifferente, finalmente la dama si alza dal centro studio e torna a sedere al suo posto, lasciandolo solo. Così Marilù chiude la conoscenza.

Non finisce qui. Maria De Filippi asfalta anche Enrico, facendogli notare che con Agnese potrebbe aver giocato un po’ visto che lei si aspettava altro da lui dopo l’intimità condivisa. “No, non eri così chiaro!”, tuona la conduttrice. Nel frattempo, Gianni continua a ipotizzare che Marilù ed Enrico abbiano un accordo. Tensioni anche per Gemma Galgani, la quale fatica a capire che Arcangelo non nutre un reale interesse per lei. La conduttrice tenta di farglielo capire, con l’aiuto degli opinionisti.

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne segnalano che finalmente Gemma apre gli occhi e dà vita a un’alleanza inaspettata contro Arcangelo!