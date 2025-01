Uomini e Donne, caos in studio: film già visto e De Filippi una furia

Alessio Pili Stella a Uomini e Donne torna al centro studio con Francesca. Nella registrazione precedente, lei ha lasciato lo studio perché, dopo una notte di passione condivisa, lui ha preferito parlare e discutere con Agnese. Oggi Alessio dice di voler fare dieci passi indietro, dopo che lei ha dichiarato che in realtà vorrebbe fermarsi solo alla loro conoscenza e non vedere altri. Gianni Sperti crede che Pili Stella sia ingiusto e poco corretto. Il cavaliere per difendersi accusa addirittura la dama, in lacrime, di avergli chiesto di non dire alla redazione che sono andati oltre. Maria De Filippi corre in difesa di Francesca, sottolineando che potrebbe avergli fatto questa richiesta per pudore.

La conduttrice, ancora una volta, appare furiosa con Alessio e i suoi atteggiamenti. Maria perde le staffe quando lui fa presente che Francesca gli ha mostrato i messaggi ricevuti da Marco. A detta della padrona di casa, la dama avrebbe solo l’intenzione di fargli notare che ci potrebbero essere altri uomini interessati a lei, eppure resta con lui. Alessio non si ferma e tuona ancora contro Francesca. Un film già visto, come fanno notare Tina e Gianni.

Infatti, ogni volta va a finire sempre così con Pili Stella a UeD. Il cavaliere urla contro Francesca, che decide di chiudere la conoscenza. La dama lo accusa di non farsi sentire e di non essere presente. Improvvisamente, Alessio dichiara che lui invece avrebbe continuato questa conoscenza. De Filippi tuona: “Quando lei chiude, tu dici che andresti avanti ad andare con lei, grazie al cavalo! L’abbiamo capito!”.

Maria mette alla prova Alessio, facendogli sapere che c’è una donna dietro le quinte che vorrebbe conoscerlo. Lui appare pensieroso e la De Filippi tuona: “Aggiungiamo alla collezione la signora che sta per arrivare?”. Francesca si dice disposta ad andare avanti, ma solo se lui decidesse di corteggiarla per bene. Altrimenti lei non ha più molto da dirgli. Furioso, Alessio chiede a Maria di far scendere la donna, Laura, che vorrebbe conoscerlo.

Tina e Gianni credono che, dopo quanto visto, questa signora avrebbe dovuto fare un passo indietro. Maria, invece, la difende ritenendo che non c’entri nulla. I due opinionisti non si fermano e si scagliano anche contro Laura. Alla fine, Pili Stella decide di non iniziare questa nuova conoscenza e Laura deve così tornarsene a casa.

Uomini e Donne: Tina vs Gianluca, Maria si diverte con Martina

La puntata inizia con le accuse di Tina Cipollari contro Gianluca Costantino. Il corteggiatore, anche se non tutti se ne ricordano, ha partecipato al Grande Fratello Vip 6. Si è presentato in questa edizione del dating show di Maria De Filippi nei mesi scorsi ed è tornato ora per corteggiare Francesca Sorrentino. Su domanda di Tina, Gianluca rivela di aver inviato la sua richiesta di partecipazione anche alcuni anni fa. L’opinionista è convinta che Costantino sia solo interessato a ottenere visibilità tramite le telecamere.

De Filippi crede che non sia né il primo né l’ultimo a voler partecipare a più programmi televisivi e per questo pensa che dovrebbe avere la stessa possibilità degli altri di farsi conoscere. Questo anche perché la stessa Francesca si trova bene con lui e ha delle sensazioni positive. Intanto, Maria torna su Martina De Ioannon e invoglia Gianmarco a lasciarsi andare. La De Filippi chiede alla tronista di fare lo stesso, ovvero di sciogliersi, aggiungendo un “non rompere”. Nel frattempo, il pubblico già sa che Martina ha scelto Ciro e che Gianmarco è diventato tronista.

I due corteggiatori oggi cercano di coinvolgere la tronista nei balli. In particolare, Gianmarco chiede di poter ballare di nuovo la bachata con Martina. Subito dopo, si propone anche Ciro, il quale aggiunge: “Meno male che c’è la Celentano”. “Per la Celentano la bachata non è neanche danza”, replica la De Filippi, conoscendo bene la storia professoressa di Amici.