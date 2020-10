Uomini e Donne, Camilla torna? Maria mette il divieto: “Sono teatrini”

Dopo anni a Uomini e Donne, Maria De Filippi mette in atto un grande cambiamento! I tronisti non potranno più raggiungere le corteggiatrici a casa. Questo divieto viene oggi annunciato dalla stessa conduttrice, quando si parla della scelta presa da Camilla Pucciarelli. Quest’ultima ha scelto di non prendere parte alla puntata, sebbene sia stata più volte incitata dalla redazione a farlo. La corteggiatrice, convinta della sua opinione, ha deciso di inviare un messaggio, che oggi viene letto in studio. Camilla si dice quasi certa del fatto che Gianluca De Matteis stia portando avanti un teatrino all’interno della trasmissione. Il motivo? Non l’ha portata in esterna, dunque lei non è disposta a continuare questo percorso. Se il tronista lo vorrà, potrà andare a riprenderla a casa sua. Di fronte a queste parole, la De Filippi decide di mettere un punto a questo genere di situazioni. Nel corso degli anni è capitato spesso che corteggiatrici e corteggiatori decidessero di lasciare il programma per poi ricevere un gesto da parte dei tronisti o delle troniste. In questi casi, per dimostrare il proprio interesse, chi sedeva sul trono si recava a casa dei corteggiatori.

Uomini e Donne, Camilla Pucciarelli non si presenta in puntata: Maria De Filippi dopo anni mette un divieto ai tronisti

“Con tutto il rispetto per te e per il programma, io vorrei vietare a voi di andarle a prendere. Quelli sono teatrini che io vedo da tre anni. La corteggiatrice sta a casa e poi il tronista va a prenderla. È un modo per chiedere un’esterna”. Questo è ciò che dichiara oggi Maria De Filippi in studio, di fronte alla scelta presa da Camilla. A detta della conduttrice, la Pucciarelli tornerà se realmente interessata. I telespettatori sono abituati da anni, effettivamente, a vedere i tronisti rincorrere le corteggiatrici, raggiungendole a casa. Gianluca De Matteis è d’accordo con la decisione presa da Maria, sebbene sia dispiaciuto per il messaggio appena letto. Ma Camilla torna in studio?

Camilla torna a Uomini e Donne? Le anticipazioni annunciano l’eliminazione

“Credo che la reazione di Beatrice sia quella vera”, continua poi Maria. Per introdurre il discorso, la conduttrice mette a confronto la reazione della Buonocore, che si è sfogata in camerino dopo la scorsa puntata, e quella di Camilla. Dunque, la conduttrice pare non approvare per nulla la scelta fatta dalla Pucciarelli. Secondo le anticipazioni condivise da NewsUeD, nel corso della registrazione del 9 ottobre, Camilla torna in studio. Ma Gianluca decide di eliminarla, dopo un confronto.