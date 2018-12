Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo si è rifatta il seno

Uomini e Donne, la fidanzata di Riccardo Gismondi: Camilla Mangiapelo è rifatta

Anche Camilla Mangiapelo ha ceduto al fascino del bisturi. Come tante altre ex corteggiatrici di Uomini e Donne, pure la fidanzata dell’ex tronista Riccardo Gismondi ha deciso di aumentare il décolleté. La bionda web influencer lo ha annunciato su Instagram, dove è seguita da più di un milione di follower. Dopo aver postato uno scatto in bikini, la romana ha confessato l’intervento chirurgico che l’ha resa decisamente più bella. “Non credo sia un male: essendo alta ed esile e estremamente complessata visto che non ho mai avuto un gran décolleté ho deciso di volermi vedere meglio allo specchio. Inoltre non ho sconvolto la mia fisionomia e mai accadrà”, ha dichiarato Mapina.

Nessun commento è arrivato dal fidanzato Riccardo che, sicuramente, avrà apprezzato il ritocchino estetico di Camilla. A due anni di distanza dalla scelta a Uomini e Donne la storia tra Gismondi e la Mangiapelo procede a gonfie vele. In questo periodo la coppia è impegnata in Trentino Alto Adige con le riprese del format The Hottest Winter, che verrà trasmesso nei prossimi mesi su MTV. Riccardo e Camilla sono in compagnia di altri volti noti del Trono Classico quali: Valentina Vignali, Clarissa Marchese, Vittoria Deganello, Federico Gregucci, Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Giulia Latini, Marta Pasqualato.

Uomini e Donne: Riccardo e Camilla felici insieme

Dal 2016 ad oggi non sono mancati i problemi per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La scorsa estate i due hanno avuto una crisi che li ha allontanati per qualche settimana. Un momento negativo che ha aiutato Camilla e Riccardo a crescere, maturare e ad amarsi più di prima.