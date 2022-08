Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo: frecciatina all’ex Riccardo!

By

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi di Uomini e Donne. Dopo sei anni l’ex corteggiatrice e l’ex tronista del dating show di Canale 5 si sono detti addio. I reali motivi della rottura non sono stati svelati: la Mangiapelo ha precisato ai suoi follower di non voler fornire ulteriori dettagli sulla separazione. Successivamente, però, ha risposto ad alcune domande dei più curiosi non esitando a lanciare una frecciatina all’ex fidanzato…

“Come sei riuscita a lasciare Riccardo?”, ha chiesto un’utente. Camilla Mangiapelo ha puntualizzato di non aver mai chiarito se sia stato Gismondi a mollarla o se la decisione finale sia arrivata di comune accordo:

“E se fosse l’esatto contrario? Non ve lo siete mai chiesto questo eh?”

La frecciatina di Camilla Mangiapelo

Un’altra follower ha evidenziato: “Perché quando finisce una relazione tra famosi solo le donne fanno post? Sti uomini sono un po’ senza p***e”. Decisa la risposta di Camilla Mangiapelo, con implicita stoccata all’ormai ex Riccardo Gismondi:

“Ma guarda se ti può consolare le mie valgono doppio. La domanda non me la sono neanche posta”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha inoltre confessato di non aver frequentato nessuno dopo il recente addio a Riccardo Gismondi, conosciuto alla corte di Maria De Filippi.

La rottura tra Riccardo e Camilla

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo formavano fino a poche settimane fa una delle coppie più solide e durature del Trono Classico di Uomini e Donne. La loro appassionante storia d’amore ha animato la stagione televisiva 2016-2017. La scelta dell’ex tronista, giocatore di basket e imprenditore, è arrivata a dicembre 2016.

L’estate successiva Riccardo e Camilla si sono messi alla prova come coppia partecipando a Temptation Island. Le tentazioni e i litigi non sono mancati ma Gismondi e la Mangiapelo hanno lasciato il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia più uniti e innamorati che mai.

Dopo quell’esperienza televisiva Camilla e Riccardo si sono allontanati dal piccolo schermo, concedendo ai fan poche e selezionate immagini di vita quotidiana. In sei anni la Mangiapelo e Gismondi hanno deciso di vivere il loro amore come due ragazzi normali, lontani da critiche, gossip e malelingue.

Nonostante una convivenza avviata Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno annunciato la rottura a luglio 2022. Ad allontanare i due obiettivi di vita e professionali completamente diversi. Nel suo annuncio la bionda influencer ha ribadito che purtroppo le persone cambiano e anche le storie più belle e appassionanti finiscono.