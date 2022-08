Uomini e Donne, Camilla e Riccardo: rebus sul tatuaggio di coppia

Farsi un tatuaggio che sia in qualche modo legato ad un fidanzato o una fidanzata (o, più in generale, ad una persona nello specifico) non è mai una buona idea. Nessuno, infatti può sapere quello che succederà in futuro e se l’individuo a cui è dedicato sarà per sempre importante oppure no. Ne dovrebbe sapere qualcosa Camilla Mangiapelo, uno dei volti più noti di Uomini e Donne, che suo malgrado si ritrova sulla pelle un tattoo che le ricorda il suo storico ex fidanzato, Riccardo Gismondi.

A parlarci del tatuaggio in questione, nelle scorse ore, è stata la stessa Camilla Mangiapelo, che dopo la fine della relazione con Riccardo si sta pentendo amaramente di esserselo fatto. Il tatuaggio sul suo petto riporta la frase, resa celebre dal film Il Re Leone, “Hakuna matata”, che in lingua swahili significa “Senza preoccupazioni”. Lo stesso disegno se l’era fatto anche Riccardo, ai tempi, suggellando per sempre un amore che in realtà sarebbe presto naufragato.

Quando la storia d’amore fra i due è finita, sono stati in tanti a chiedersi cosa ne sarebbe stato del tatuaggio. Rispondendo alle domande delle follower, in un primo momento, Camilla Mangiapelo aveva dichiarato che se lo sarebbe tenuto. “Non sono solita rinnegare le cose che ho fatto, resterà dov’è” aveva detto Camilla. Ma ora?

Adesso la situazione è diversa. Con altre Instagram Stories, sempre in risposta alle curiosità dei follower, Camilla ha tenuto a sottolineare che il suo atteggiamento è un po’ cambiato. Fra le righe si legge una neanche troppo malcelata delusione rispetto all’atteggiamento di Riccardo, che potrebbe portarla a cancellare il tatuaggio molto presto:

“Due mesi fa ho dato una risposta diversa. Poi ho scoperto che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Quindi oggi la risposta è sì.”

Cosa deve aver fatto Riccardo per farle cambiare idea non è dato sapere. Camilla, nelle Stories successive, ha parlato (senza fare nomi) di errori commessi da certe persone sui quali ha deciso di non voler più chiudere un occhio.

Appena una decina di giorni fa, Camilla aveva lanciato anche altre frecciatine all’ex, accusato in buona sostanza di non avere abbastanza “p…e”. Camilla, inoltre, ha lasciato intendere che probabilmente la rottura non è avvenuta di comune accordo: può infatti essere che a scrivere la parola “fine” sul loro rapporto sia stato proprio Riccardo, per primo.