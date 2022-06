Uomini e Donne: brutto incidente per Valentina Autiero

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza particolarmente preoccupante o negativa per Valentina Autiero. La celebre dama di Uomini e Donne, infatti, nelle scorse ore si è suo malgrado ritrovata protagonista di un brutto incidente stradale.

A raccontarci più nello specifico della dinamica dei fatti è stata la stessa Valentina Autiero, sul suo profilo Instagram ufficiale. Il fattaccio è avvenuto ieri, domenica 5 giugno. La Autiero ha postato su Instagram alcune immagini di un incidente stradale, senza però dettagliare nello specifico la dinamica di quanto accaduto. Nessuno sa, insomma, di chi fosse la colpa, cosa sia successo, e quale e quante macchine siano state coinvolte.

Quello è dato sapere fino ad ora è che l’incidente ha costretto la ex protagonista di Uomini e Donne a recarsi subito in ospedale ad Anzio. Qui, la donna si è dovuta ovviamente sottoporre a tutti i controlli del caso. Una volta giunta in struttura, stando al suo racconto, i medici le hanno caldamente consigliato di rimanere in osservazione per tutta la notte, per sicurezza, ma il loro consiglio è praticamente passato inosservato.

Valentina Autiero ha deciso, al contrario, di tornare a casa e dormire fra le quattro mura del suo domicilio. A spingerla a prendere questa decisione il fatto che il risultato della TAC (per il quale ha dovuto aspettare 6 ore) a cui si era sottoposta fosse stato negativo.

Oggi, comodamente seduta nella sua cucina, la Autiero ha rivelato ai suoi follower le sue attuali condizioni di salute e qualche piccolo aggiornamento. Per i prossimi giorni dovrà indossare dei “taping“, una sorta di fasciatura meno invasiva che si sostituisce all’opzione del collare. La Autiero ha anche specificato che si è dovuta fare una serie di iniezioni e che dovrà attendere qualche giorno per stare meglio.

L’incidente, al di là dello spavento, comporterà alla Autiero un altro fastidio: nel breve termine l’influencer non potrà da questo momento in poi (per almeno un mese, beninteso) andare in palestra né ovviamente fare altra attività fisica. Tutto è bene quel che finisce bene insomma, ma è sicuramente stata fortunata: le sarebbe potuta andare molto peggio.