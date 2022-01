Uomini e Donne, anno nero per la Autiero: “Devo trovare un altro lavoro”

Valentina, ex dama del Trono Over, fa sapere ai fan cosa sta accadendo nella sua vita

Che fine ha fatto Valentina Autiero dopo Uomini e Donne? I suoi fan continuano a seguirla attraverso i social e molti di loro sperano di rivederla nel parterre delle dame. Eppure per ora sembra proprio che questa parte del pubblico non verrà accontentata. Almeno le anticipazioni delle ultime registrazioni del 2021 non hanno parlato del suo ritorno. La redazione potrebbe comunque contattarla in futuro per permetterle di trovare l’amore nello show di Maria De Filippi.

Nel frattempo, torna a parlare con i suoi fan delle ultime vicende, rivelando di aver affrontato dei problemi lavorativi a fine anno. Ha trascorso le festività natalizie insieme alla sua famiglia e ha avuto modo di tenere al suo fianco l’adorato cagnolino Ettore. Ci sono stati per lei dei cambiamenti e delle novità, ma anche “un po’ di delusioni dal punto di vista lavorativo”. Cosa sta accadendo a Valentina Autiero?

L’ex dama del Trono Over fa sapere ai suoi fan che dovrà rimettersi alla ricerca, ancora una volta, di un altro lavoro. Come è già noto, è assistente in uno studio dentistico di Roma. Ma questo lavoro non le basta “per tanti motivi” e dunque si era messa alla ricerca di un altro impegno lavorativo che potesse fare al caso suo.Pare che Valentina avesse trovato ciò che cercava, per poi ricevere una delusione.

“Vabbé, quando pensi di essere serena e di aver trovato una dimensione, c’è sempre qualcosa che non va”

Queste le parole che la Autiero esprime rammaricata sul suo profilo social. L’ex dama parla di “parole al vento” e “chiacchiere inutili”. Dunque, sembra proprio che Valentina abbia dovuto affrontare una nuova batosta, prima dell’inizio del 2022. Ora spera di poter riprendere “una vita normale”.

Come fa notare lei stessa, sono tante le persone che si ritrovano nella sua stessa situazione. L’ex dama del Trono Over è riuscita a rigenerarsi: “Avevo bisogno di staccare da tutto ciò che, non è finto, ma non è proprio reale”. Fa sapere ai fan che ora ha iniziato ad andare in palestra e poi torna a parlare dell’anno che è appena trascorso.

Già questa estate aveva rivelato che non era un periodo facile per lei.

Valentina Autiero dopo Uomini e Donne un anno difficile

Come per tante altre persone, questo 2021 per l’ex dama non è stato per nulla facile. In particolare, confessa che è stato “devastante”. Ha potuto vivere solo qualche momento in cui si è sentita davvero spensierata. E uno tra questi è quello riguardante l’arrivo di Ettore, il suo cane. Senza di lui “da settembre fino a oggi” non sa proprio come avrebbe fatto.

Dopo di che, conclude apparendo abbastanza provata: “E detto questo… vabbé basta, sennò… mi… vi mando un bacio”.