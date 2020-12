Uomini e Donne, Brunilde anni fa era nel programma: chi corteggiò

In realtà il pubblico di Canale 5 già conosce la dama di 33 anni, che approdò al daily show diversi anni fa nel ruolo di corteggiatrice, sebbene in molti non ricordino

Per Brunilde Habibi è la seconda volta, in realtà, che prende parte a Uomini e Donne. Come ricorda il nuovo numero del Magazine del programma, la dama che sta conoscendo Armando Incarnato fu una corteggiatrice in passato. Scendendo nel dettaglio, come lei stessa racconta in questa sua prima intervista sul settimanale, scese gli iconici scalini dello studio ben sei anni fa! La 33enne di origini greco albanesi spiega di aver partecipato nel ruolo di corteggiatrice del 2014. Ricorda di essere scesa per un appuntamento al buio. All’epoca scelse di abbandonare il percorso, in quanto era come se non lo sentisse suo. Ma chi corteggiò dunque Brunilde?

Nella sua intervista la dama non fa riferimento a nessuno dei tronisti, ma facendo qualche passo indietro nel passato, nel 2014 sedevano sul trono Jonas Berami e Andrea Cerioli. Pertanto, la 33enne pare che si ritrovò in studio a corteggiare i due tronisti. A distanza di sei anni, ha deciso di tornare a far parte del programma, ma in un’altra veste, ovvero come una dama. È arrivata in questa nuova stagione della trasmissione senza dichiararsi per nessuno, in quanto non sapeva chi si sarebbe trovata davanti visto che non seguiva assiduamente le puntate per via del suo lavoro.

Rientrare nello studio dopo sei anni è stato sicuramente emozionante. Il primo giorno, ammette, si è sentita un po’ in imbarazzo “quasi fuori luogo”. Quando si è seduta nel parterre femminile c’è stato subito uno scambio di sguardi con Armando. Ed è proprio con lui che sta proseguendo questa esperienza nel programma. Con il cavaliere napoletano è scattata subito una certa chimica. Ha generato in lei curiosità ed è certa che “faccia il duro solo per nascondere un cuore tenero”. Le piacerebbe vederlo aprirsi, per scoprire “la parte che nasconde”.

Sebbene ci siano stati non pochi problemi tra Armando e Brunilde, la loro conoscenza sta continuando. Incarnato l’aveva accusata in studio, rivelando di avere dei messaggi che lei gli aveva inviato prima ancora di prendere parte al programma. Non teme Lucrezia Comanducci, che da poco è tornata nel programma. Anche l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis rilascia un’intervista sul Magazine e si dichiara pronta a conquistare il cuore di Armando.

Dunque, queste due dame si confronteranno tra loro per Incarnato! Intanto, Brunilde sta continuando la sua conoscenza anche con Riccardo Guarnieri. Neanche in questo caso teme la ‘rivale’ Roberta Di Padua. Brunilde, infatti, ammette di essere una persona molto sicura di sé.