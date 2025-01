Uomini e Donne, Brando e Raffaella di nuovo insieme? Gli indizi

In occasione del primo giorno dell’anno, l’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian sembra aver voluto fare un regalo ai suoi followers di Instagram e TikTok. L’ex tronista ha infatti pubblicato un video sui suoi profili social, nel quale si vede distintamente una donna di spalle. Molti dei suoi followers a quel punto hanno iniziato a sperare che si trattasse di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice del noto dating show di Maria De Filippi e con la quale Brando chiuse ogni rapporto appena qualche mese fa, dando la notizia ai suoi fans tramite alcune stories Instagram. Ora però, come speravano i fans da tempo ormai, tra i due ci potrebbe essere stato un vero e proprio ritorno di fiamma.

Brando e Raffaella sono di nuovo una coppia?

Come anticipato, nel breve video pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne si vede una donna di spalle. A far pensare ai followers di Brando che si potesse trattare proprio di Raffaella sono stati due indizi in particolare: il fatto che la donna ripresa nel breve filmato avesse i capelli rossi e la didascalia scelta dall’ex tronista. “Indovina chi…” sono state le due parole magiche scritte da Brando per accendere la curiosità nei fans.

Ma non è tutto perché, come fatto notare anche da alcuni followers di Deianira Marzano, Brando ha anche pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale si vedono le gambe di una donna, seduta con lui in auto al posto del passeggero.

Insomma, sembra proprio che le cose tra i due si siano rimesse a posto ma per la conferma ufficiale i fans dovranno attendere ancora un po’ di tempo, almeno fino a che uno dei due diretti interessati deciderà di chiarire le cose. Sperando sempre che l’ex tronista e al sua corteggiatrice non ci mettano molto a ufficializzare il loro ritorno di fiamma.

In effetti, un’altra possibilità messa sul tavolo da alcuni dei followers dei due ex volti di Uomini e Donne è che i due abbiano ricucito i rapporti per rimanere amici: un’ipotesi che però non convince la maggior parte degli utenti social, che quindi continuano a propendere più per la prima supposizione.

Reazioni social

Inutile dire che nel giro di pochissimi tempo il video dell’ex tronista di Uomini e Donne si è riempito di likes e di commenti da parte dei fans della coppia Scuotto-Ephrikian, che non vedevano letteralmente l’ora di avere notizie di un loro ritorno di fiamma.

“Dimmi che è Raffaella?”, “Sono tornati, quello che tutti aspettavamo“ e “Sono strafelice, il 2025 non poteva iniziare meglio di così” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti dei social sotto al video indizio postato dall’ex tronista. Qualcuno poi si è detto certo che si trattasse proprio di Raffaella e di non capire quindi perché i due volessero ancora mantenere un certo alone di mistero sulla faccenda: “Ovvio che è Raffaella, quello che non capisco è perché non si siano fatti vedere insieme“.

Come anticipato, la conferma ufficiale non è ancora arrivata da nessuno dei diretti interessati, anche se i fans sono convinti che sia ormai una questione di ore.