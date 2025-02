Uomini e Donne boom, Asmaa Fares incinta: annuncio, video, dettagli

Asmaa Fares è incinta di Cristiano Lo Zupone. I due ex volti di Uomini e Donne hanno annunciato la lieta notizia in un giorno non casuale, ossia quello di San Valentino, la festa degli innamorati. La comunicazione è stata divulgata su Instagram, attraverso un video emozionante. E pensare che sei mesi fa, una simile dinamica, sarebbe stata impensabile visto che i due avevano deciso di lasciarsi. E la rottura si era pure consumata. Poi però c’è stata la ricucitura. Nelle scorse ore l’annuncio della dolce attesa.

Di recente qualcuno aveva sussurrato che Asmaa fosse incinta. La soffiata non era per nulla campata in aria. La conferma è giunta dai diretti interessati poco fa. Commuovente il video postato sui loro profili social in cui hanno mostrato i momenti cruciali della scoperta della gravidanza, divulgando anche gli scatti del test di gravidanza e quelli dell’ecografia. Nel filmato si vede anche l’ex dama di spalle e poi girarsi per sfoggiare il pancione. Emozionante anche il passaggio in cui si vede il figlio di Asmaa, avuto dal suo ex compagno, baciare il ventre della mamma.

Al momento non si sa se in arrivo c’è un maschietto o una femminuccia. Cristiano e Asmaa hanno infatti solamente scritto “Ti stiamo aspettando Scricciolino/a”. Non resta che attendere aggiornamenti.

Asmaa e Cristiano, la rottura dopo Uomini e Donne

Asmaa e Cristiano hanno lasciato gli studi di Uomini e Donne quando si è conclusa la stagione 2023/2024 del popolare programma di Canale 5. Molti telespettatori nutrivano sospetti sull’atteggiamento della dama. In particolare, tanti credevano che in realtà fosse solo alla ricerca di visibilità e non del vero amore. Ora, chi ha pensato ciò, si dovrà ricredere.

Per quel che riguarda la rottura, Lo Zupone e Fares si sono allontanati per un periodo la scorsa estate. La donna, tramite un post Instagram pubblicato ad agosto, aveva spiegato che la storia con Cristiano si era conclusa e che era stata lei a mettere una pietra sopra alla relazione. Non si è però trattato di un addio definitivo. A distanza di poco tempo i due hanno infatti deciso di darsi una seconda possibilità. Pare che abbiano fatto bene: presto diventeranno genitori.