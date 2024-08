UeD Asmaa lascia Cristiano, finita male. Lei si sfoga: “Ecco i motivi”

Uomini e Donne li fa, la realtà fuori dagli studi televisivi li distrugge. E i maligni aggiungerebbero che a dare il colpo di grazia alle relazioni orbitanti attorno al dating show di Maria De Filippi è pure la voglia di tornare sotto le telecamere. Detto ciò, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone non sono più una coppia. La donna, nelle scorse ore, ha comunicato che la love story non esiste più. Protagonisti dell’ultima stagione del Trono Over, i due piccioncini sono durati giusto un’estate (e qui i maligni tornano a sussurrare che nell’avvicinarsi settembre, cioè quando ricomincerà UeD, come per magia molti volti si fanno trovare single).

Uomini e Donne, Asmaa Fares lascia Cristiano Lo Zupone

Pochi giorni fa era emerso che tra i due c’era in corso una crisi. Quella crisi non è stata superata. A informare della decisione di porre fine alla relazione è stata la Fares che con delle Storie postate su Instagram ha spiegato perché il rapporto non ha funzionato. Inoltre la donna ha rivelato che lei ha scelto di troncare. E pare che non sia finita benissimo visto che ha sottolineato che la rottura ha una matrice ben precisa. Secondo Asmaa la gelosia di Cristiano è ingestibile, addirittura ha parlato di ossessione:

“A malincuore è giunto il momento di fare chiarezza. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola, non perché fosse finito l’amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali e anzi penso che vadano oltre all’amore stesso. La gelosia finché è sana va bene, ma quando non lo è più, e anzi diventa ossessione, c’è un problema da risolvere. Anche questa volta mi sono dimostrata per la persona che sono. Penso che quando a quest’età decidi di accogliere qualcuno nella tua vita, è perché questa persona può dare un valore aggiunto e non togliere quello che hai già costruito. Il mio amore è stato vero e l’ho dimostrato dal famoso 23 aprile.”

Asmaa ha aggiunto di non aver mai avuto ripensamenti in merito ai suoi sentimenti e che non ha rimpianti. Il punto è che non è disposta ad accettare una persona, a detta sua, così tanto gelosa. Da qui la decisione drastica di mettere fine alla love story e di andare per la propria strada senza voltarsi indietro:

“Non ho mai dubitato dei miei sentimenti fino ad oggi e rifarei tutto, ma per la mia felicità e libertà di vita, ho già lottato abbastanza. Ho dovuto prendere questa scelta, non posso vedermi soffrire di nuovo per Amore. Abbiate pace per chi soffre, la cattiveria non vi porta da nessuna parte. Tempo al tempo, grazie di cuore. Asmaa”.

Ovviamente, diversi affezionati alle vicende di Uomini e Donne, non appena hanno letto quanto scritto dall’ex dama, hanno iniziato a mormorare e a lanciare ombre sulla scelta di Asmaa. In particolare, a innescare sospetti, è la tempistica della comunicazione. Vale a dire che la decisione di rompere arriva proprio a ridosso dell’inizio delle registrazioni della nuova stagione del programma di “Queen Mary”. C’è chi sta scommettendo che la Fares tornerà in studio a cercare di nuovo l’amore e che per farlo abbia dovuto liberarsi di Cristiano…