UeD Asmaa e Cristiano: la crisi ‘balneare’ e “ognuno per conto suo”

Crisi ‘balneare” sotto l’ombrellone per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, coppia sbocciata nell’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne. I due, come riferito da alcuni testimoni e come confermato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, stanno passando un momento sentimentale difficile tanto da trascorrere alcune giornate senza nemmeno parlarsi. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. L’ex dama e l’ex cavaliere di UeD si sono persino fatti un tatuaggio identico, incidendosi sulla pelle “23 aprile”, ossia la data in cui si sono scambiati il primo bacio. Poi qualcosa sembra essere andato storto. Dunque il progetto di convivenza e pure di matrimonio (loro stessi avevano parlato di nozze e quant’altro) sarebbe al momento messo in stand by.

Cosa è successo? Nelle scorse ore i gossippari Venza e Marzano hanno ricevuto una segnalazione da parte di un utente che ha evidenziato che sono sparite le foto di coppia dai social. Proprio i due esperti di cronaca rosa hanno passato di recente del tempo in spiaggia con Asmaa e Cristiano. E sì, questi ultimi hanno confermato che tra loro la situazione non è per nulla rosea. “Si – ha raccontato Deianira -, ci sono stati anche in vacanza dei giorni in cui sono stati bene ed altri che per del tempo non si parlavano molto. Ci sono stati degli screzi, più che altro caratteriali. Sicuramente si vedranno per chiarirsi ma per ora stanno ognuno per conto suo. Speriamo in meglio, sono una bella coppia”.

Anche Venza ha confermato che la crisi è in atto, augurandosi che possa essere superata. La Marzano, in seconda battuta, ha aggiunto un altro commento in risposta a coloro che hanno ‘smaliziato’, ricordando che settembre, ossia quando riprenderà Uomini e Donne, si avvicina e chi vuole tornare in studio si deve presentare single. Così la Marzano sulla questione:

“Se proprio lo volete sapere l’ultimo giorno con noi sulla spiaggia non si sono proprio parlati. Detto ciò, spero si chiariscano. Non sono persone che lavorano sui social, che hanno la necessità di inventare”.

Inventare cosa? Presunti teatrini. Insomma, alcuni affezionati a Uomini e Donne, che in questi anni ne hanno viste di cotte e di crude, sostengono che i due starebbero per preparare il terreno per lasciarsi, tornare single e quindi rientrare a settembre nella trasmissione di Maria De Filippi. Non sarebbero né i primi, né gli ultimi. Qualche settimana fa, Cristiano aveva dichiarato che non aveva intenzione, anche laddove si fosse presentata la possibilità, di tornare negli studi di UeD. Sarà di parola?