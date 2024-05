U&D, Asmaa e Cristiano insieme dopo ‘lite’: pace fatta o strategia?

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta crisi tra Asmaa e Cristiano. La nuova coppia appena uscita da Uomini e Donne sta facendo parecchio discutere, ma a chiarire il tutto ci pensano alcune immagini apparse sul web.

Giunto ormai alla fine della sua edizione, Uomini e Donne è pronto per la sua pausa estiva. Maria De Filippi e tutto il cast della trasmissione hanno salutato i tantissimi fan che ogni giorno seguono il dating show di Canale 5, dando il consueto appuntamento a settembre. Come ogni anno, la padrona di casa ha ringraziato il duro lavoro di tutto lo staff del programma, ma non sono mancati i colpi di scena tra i protagonisti del trono over. In particolare, ad attirare l’attenzione di tutti sono stati Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone.

I due hanno iniziato a frequentarsi da qualche settimana, dopo che Cristiano ha chiuso definitivamente la conoscenza con Giulia. Nel giro di pochissimo tempo, l’imprenditore pugliese e la bella romagnola (di origini nordafricane) hanno instaurato un legame strettissimo, che li ha portati a decidere di uscire insieme dal programma. Pur con qualche critica da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due hanno comunque abbandonato insieme la trasmissione, iniziando così la loro relazione lontani dalle telecamere. Subito dopo la fine della puntata, però, è spuntata una segnalazione.

A far insospettire i fan è stata la notizia di una loro lite, alla quale ha assistito una fan di Uomini e Donne che ha deciso di inoltrare la segnalazione. Secondo quanto riportato anche da Fanpage, i due sono stato avvistati in un bar in compagnia del figlio di Asmaa. Tra la dama e Cristiano sarebbe scoppiata una brutta lite, che li avrebbe portati a discutere animatamente per diverso tempo. I fan hanno subito pensato ad una crisi tra il cavaliere e la dama di Canale 5, anche se alcune immagini hanno poi smentito tutto.

Molto attivi sui social, sia Asmaa che Cristiano non mancano mai di condividere foto e video con i tantissimi fan che li seguono. È stata proprio la bella dama romagnola ha pubblicare alcune immagini sul suo profilo Instagram ufficiale che smentiscono la crisi tra lei e Cristiano. I due, infatti, si sono ripresi insieme al concerto dei 30 Seconds to Mars, tenutosi il 24 maggio a Bologna. Pace fatta, dunque, o disperato tentativo di ‘calmare le acque’ e continuare a godersi la popolarità post televisiva? Solo il tempo fornirà le risposte.