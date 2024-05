UeD, Asmaa e Cristiano: scena spiacevole in un bar. Segnalazione

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, edizione 2023/2024, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone annunciano di essere una coppia e che si vivranno lontano dalle telecamere. Ma ecco che proprio in queste ore arriva una segnalazione che li vede protagonisti. Pare che i due volti del Trono Over abbiano dato vita, in un bar, a un litigio abbastanza acceso, durato un bel po’ di tempo. Ovviamente, tale indiscrezione andrebbe presa con le pinze, in quanto non ci sono conferme o prove concrete.

Ma prendendo per vera questa indiscrezione è facile pensare che tra loro le cose non stiano procedendo nel migliore dei modi. A riportare la segnalazione è un utente su Instagram tramite Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso subito ciò che le è stato riportato:

“Avvistati Asmaa e Cristiano ieri a Ravenna col figlio di lei. Ai ferri corti, sono stati due ore a discutere animatamente al bar. Una foto? Purtroppo no, perché erano seduti accanto a me. Davanti al figlio a discutere come i pazzi”

Sarà vero? In una coppia le liti possono capitare, questo è sicuro. Ma l’utente che riporta la segnalazione ammette di aver visto Asmaa e Cristiano dopo UeD “ai ferri corti”. Va ricordato che l’ultima puntata va in onda oggi pomeriggio, ma era stata registrata nelle scorse settimane. Dunque, ormai è da tempo che i due volti del Trono Over si stanno vivendo la loro frequentazione lontani dalle luci dei riflettori.

Non è iniziata serenamente la loro conoscenza, almeno non in studio. Cristiano è spesso finito protagonista di accese polemiche e i due opinionisti hanno spesso dubitato di lui. Facendo il punto della situazione, Lo Zupone aveva avviato una conoscenza solida con Giulia. Allo stesso tempo, però, non le dava l’esclusiva e continuava a intraprendere nuove conoscenze. Quando un giorno si è ritrovato al centro di accese discussioni, a tendergli una mano d’aiuto ci ha pensato proprio Asmaa.

Notata da Maria De Filippi, la dama si è avvicinata al cavaliere per porgergli dei Mikado come gesto d’affetto in un momento difficile. Pare che da questo momento sia scattata la scintilla tra loro. Ma la conoscenza ha generato qualche sospetto nello studio di Canale 5. Ciò è accaduto quando Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno fatto notare che Asmaa era fin troppo coinvolta nella frequentazione con Cristiano, al punto da non trattenere la commozione.

Si è arrivati a pensare che tra loro fosse già da tempo in corso una conoscenza. Questa è l’ipotesi lanciata da Giulia, vedendo i due così coinvolti in pochissimo tempo. Solo nella puntata andata in onda qualche giorno fa, Jessica ha consigliato ad Asmaa di prestare attenzione ad alcuni comportamenti di Cristiano. La Fares, però, non ha accettato il consiglio, anzi ha lottato in studio per difendere Cristiano dalle accuse.

Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due volti del Trono Over in questi mesi, con il programma che va in vacanza fino alla prossima edizione, che inizierà a settembre.