Bigliettino gate a Uomini e Donne. Pochi giorni fa sono trapelate le anticipazioni di una registrazione che sarà messa in onda a breve su Canale Cinque. A tenere banco il chiassoso caso relativo alle minacce di abbandono scandite da Armando Incarnato. C’è però stata un’altra vicenda delicata che ha catturato l’attenzione dell’intero studio. Nel Trono Classico che vede protagonista Nicole Santinelli c’è stato un sospetto passaggio di un bigliettino da parte del corteggiatore Andrea Foriglio.

Nelle scorse ore, è trapelata in rete la scena del “bigliettino gate”. Dal video si nota Foriglio dare un foglietto alla tronista. La questione non è passata inosservata ed ha sollevato delle proteste in studio. Addirittura Cristian Di Carlo ha deciso di auto eliminarsi dal dating show di Maria De Filippi.

Anche altri pretendenti avrebbero assistito alla scena con non poco fastidio. E Nicole? Come ha reagito? Secondo le anticipazioni emerse qualche giorno fa, la giovane si sarebbe giustificata affermando che l’affare del bigliettino non era alcunché di importante. E proprio per tale motivo se ne era scordata. C’è qualcuno che sta mentendo?

Resta ora da capire se la vicenda avrà ulteriori sviluppi oppure se si concluderà senza altri scossoni. Sarebbe inoltre curioso sapere che cosa è stato scritto nel “bigliettino”.

Caos al Trono Over di Uomini e Donne: la furia di Gianni Sperti su Armando Incarnato accusato di ricattare Maria

Nel frattempo al Trono Over di UeD continua a tenere banco il caso legato ad Armando Incarnato. Sempre da quanto trapelato dalle registrazioni di pochi giorni fa, il cavaliere è stato protagonista di un faccia a faccia inedito al centro dello studio con Maria De Filippi e Gianni Sperti. Quest’ultimo ha accusato l’uomo di aver ricattato la conduttrice pavese.

Il clima pare che si sia arroventato non poco. A far inalberare Incarnato il fatto che Aurora Tropea lo ha accusato di aver fatto un provino per entrare al Grande Fratello. Lui ha negato tutto ed ha chiesto a Maria De Filippi di fare delle chiamate per confermare la sua versione.