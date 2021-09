Uomini e Donne: “Biagio e Sara sono d’accordo” e Maria sbrocca con Tina

La padrona di casa non resta in silenzio e riprende l’opinionista alzando la voce, per difendere la dama

Questa volta, Maria De Filippi sembra aver perso la pazienza con Tina Cipollari. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice interviene più volte per difendere Sara, la dama che sta frequentando Biagio. I due avevano avviato una conoscenza durante la passata edizione, ma non c’è stato il lieto fine. Agli occhi di tutti, il cavaliere avrebbe preso in gioco Sara, che ci credeva davvero nella loro storia. Ed ecco che, a distanza di vari mesi, la dama ha accettato di riprendere la loro conoscenza, scatenando l’ira di Tina.

Nei giorni scorsi si sono visti e l’opinionista non riesce oggi a comprendere come Sara possa accettare le scelte di Biagio. Quest’ultimo, senza dirle niente, si è anche incontrato con Rosy. Si accende così il caos, con la Cipollari che non le manda a dire. “Oggi ti reputo una grande stupida, te lo dico col cuore”, dichiara l’opinionista parlando con Sara. Maria la riprende e poi ecco che iniziano nuovi scontri. Interviene anche Isabella Ricci, la quale attacca Biagio, il quale non resta in silenzio.

Il cavaliere ribadisce che tra loro, durante la scorsa edizione, c’è stato qualcosa di più di quello che lei racconta. Isabella nega il tutto, anche questa volta, e ammette di voler andare via. Biagio si alza in piedi e le dà della bugiarda. Dopo ciò, la dama annuncia: “Io me ne vado”. Non va via davvero, ma si scaglia contro Sara, dicendosi meravigliata per la sua reazione.

A detta della Ricci dovrebbe esserci più solidarietà femminile e, di fronte alle parole di Biagio, Sara dovrebbe prendere un altro tipo di posizione. Tina Cipollari torna ad attaccarla e qui interviene sul serio la De Filippi. Alza il tono della voce in studio e si dice convinta del fatto che la dama stia agendo con Biagio “di pancia”.

La conduttrice è certa che le loro parole non serviranno a nulla e non porteranno Sara a cambiare direzione. A detta sua, la dama avrà modo di accorgersi di ciò che sta facendo quando sarà il momento giusto, ora deve rendersi conto lei stessa della situazione. “Questi sono affari suoi”, fa presente Maria, alzando il tono della voce e rivolgendosi a Tina.

“Decide di viverselo con tutti i difetti, perché lo vede che è pieno di difetti. Non scagiona lui, scagiona se stessa”

Raramente il pubblico vede la conduttrice alzare il tono della sua voce per riprendere qualcuno. La sua reazione non passa di certo inosservata sul web, dove in molti commentano: “Maria on fire”. Dopo di che, la padrona di casa chiede a Sara se si sente “un po’ scema”, dopo aver scoperto che Biagio sta uscendo anche con Rosy. E la dama conferma, ammettendo di sentirsi ulteriormente più distante da Biagio. Intanto, il pubblico di Canale 5 seguendo queste puntate di UeD si è fatto un altro tipo di idea sui due.

“È palese che Biagio e Sara sono d’accordo“, scrive qualcuno. Sono molti coloro che sono certi che entrambi stiano prendendo in giro tutti, fingendo e portando avanti dei “teatrini” per sedere al centro dello studio. Sarà davvero così? Solo il tempo darà delle risposte. Sembra proprio che, invece, Maria non creda a questa teoria.

Solo qualche giorno fa, la De Filippi è stata costretta, durante l’ultima registrazione, a mettere fine al trono di Joele Milan!