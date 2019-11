Uomini e Donne, il pancino di Beatrice Valli cresce: il video non mente

Uomini e Donne: Marco e Beatrice aspettano il terzo figlio? Il video della Valli

Ormai da giorni non si fa che parlare di una probabile terza gravidanza di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi affermata modella e web influencer. La fidanzata di Marco Fantini è apparsa più rotonda del solito e ha ammesso di aver esagerato a tavola. Ma nelle ultime stories Instagram il pancino di Bea è apparso ben definito e sempre più grande. Insomma, altro che qualche piatto di pasta di troppo: la Valli sembra proprio in dolce attesa! Per il momento Marco e Beatrice preferiscono tenere le bocche cucite: è probabile che vogliano aspettare la fine del primo trimestre di gravidanza, che di solito è il più delicato. Intanto Beatrice ha confidato sul suo account social che le prossime vacanze di Natale saranno davvero speciali per lei e l’ex tronista del Trono Classico. Forse perché la famiglia sta per allargarsi?

Beatrice Valli non ha mai nascosto di volere un altro figlio

Dopo Alle – avuto sette anni fa dall’ex compagno calciatore Nicolas Bovi – e la piccola Bianca, nata nel 2017 dal grande amore con Marco Fantini, Beatrice Valli non ha mai nascosto la voglia di avere un altro bambino. Del resto la sorella di Ludovica è ancora molto giovane – ha solo 24 anni – e da sempre sogna una famiglia numerosa. “Un altro figlio? Ci stiamo pensando ma non adesso”, ha ammesso lo scorso marzo Beatrice. Ma a quanto pare la cicogna è arrivata in casa Valli-Fantini prima del previsto…

Marco e Beatrice rimandano il matrimonio per il terzo figlio?

Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne avevano intenzione di sposarsi nel 2020 ma è probabile che l’evento slitti per via della terza gravidanza. Insomma, non resta che attendere…