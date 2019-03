Beatrice Valli: l’assenza al compleanno di Ludovica, nozze e altro figlio

Beatrice Valli in confidenza: il motivo dell’assenza al compleanno di Ludovica, le nozze, il modo sorprendente in cui ha rivelato a Marco Fantini di essere incinta e il pensiero al prossimo figlio

Beatrice Valli, quante chicche. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è concessa una lunga chiacchierata con i fan su Instagram, rivelando molte curiosità e toccando molti temi della sua vita privata. Durante le risposte, al suo fianco c’è stato il fidanzato Marco Fantini, più volte chiamato in causa. Pronti, via: è pronta per un altro figlio? “Ci stiamo pensando ma non adesso”, la risposta dell’influencer che ha spiegato come i molti impegni lavorativi la stiano assorbendo in questo periodo. A proposito di famiglia: le nozze? “Basta con questa domanda, perché ‘Marchini’… Ora ci rispondi“, ha detto sorridente, inquadrando Fantini che ha preferito, con simpatia, nascondersi sotto al cappuccio della felpa e chiudersi nel silenzio.

“Ho detto a Marco di essere incinta tramite WhatsApp”

La sorella Ludovica ha da poco compiuto gli anni (il 2 marzo) e i fan hanno notato l’assenza di Bea alla festa. Motivo? “Me lo avete chiesto in tantissimi. Perché io lavoravo quel giorno, fino alle 3 del pomeriggio. E fino alle 7,30 ha lavorato Marco e quindi non potevo esserci”, la replica che ha allontanato il serpeggiare di alcune malelingue che vorrebbero le due sorelle ‘distanti’. L’argomento è scivolato poi sulla seconda gravidanza e la Valli ha svelato come lo ha annunciato a Marco: “Ho detto a ‘Marchini’ di essere incinta tramite WhatsApp”. “Stavo lavorando, pensavo fosse uno scherzo. Non me lo aspettavo”, l’intervento di Fantini. “Non ha parlato per dieci giorni”, ha concluso col sorriso Bea.

“Una donna credo che non debba mai dipendere da un uomo”

E l’amore di coppia? Come procede? “Come tutte le coppie ci sono giorni si e giorni no. Diciamo che Marchini è impegnativo“, ha fatto sapere l’influencer che ha inoltre risposto alla domanda che chiedeva come potrebbe reagire se venisse lasciata: “Una donna credo che non debba mai dipendere da un uomo… Se un uomo non ti ama più e decide di lasciarti, amen… Non puoi obbligarlo a restare insieme a te”. Simpaticamente, non ha scordato di concludere con “Io lo obbligherò invece”. Infine l’argomento chirurgia estetica: ritocchini? “L’unica cosa che ho rifatto è il seno.”