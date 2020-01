Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Sto molto giù, come vi permettete a giudicarmi?”

U&D news, periodo difficile per Beatrice Valli: la lunga confessione e l’attacco ai detrattori

Beatrice Valli avrebbe voluto vivere questa terza gravidanza in maniera più serena, e invece ci sono stati dei problemi che la preoccupano ogni giorno. Nulla di grave, ma comunque pensa e ripensa al fatto che avrebbe potuto godersi con maggiore tranquillità questo momento magico per ogni mamma. Ha anche spiegato che, negli ultimi giorni, sta dormendo davvero poco perché i suoi figli non stanno bene. A sostenerla sempre e comunque c’è Marco Fantini. Beatrice di Uomini e Donne si è inoltre scagliata contro chi giudica sempre la vita altrui e non ha usato mezzi termini.

Come procede la gravidanza di Beatrice Valli? Grande preoccupazione

L’ex corteggiatrice di U&D aveva raccontato di avere dei problemi legati alla gravidanza e che sarà costretta a partorire prima e adesso ha aggiunto ulteriori dettagli con delle stories di Instagram: “Diciamo che non avrei mai pensato, a 25 anni, dopo la terza gravidanza, di avere questi piccoli problemi che mi sta buttando davvero giù di morale, ma soprattutto non mi fanno vivere al meglio questo periodo”. Sogna la serenità: “In questo momento la serenità di vivermi questa gravidanza al meglio”.

Uomini e Donne gossip, Beatrice Valli contro chi giudica la sua scelta di rimanere incinta

A questa preoccupazione se ne aggiungono altre: “Alessandro la notte si lamenta per il dolore e il malessere che ha: sono tre giorni che ha la febbre a 40, Bianca invece ha tosse e raffreddore e io ho dormito in tre giorni cinque ore”. Non è poi riuscita a trattenersi dal rispondere a chi ha detto che Alle non avrebbe capito che Marco Fantini è il suo vero padre: “A me sembra che la confusione la stiate facendo voi”; e ha dato una risposta perfetta a coloro che pensano che la terza gravidanza sia arrivata troppo presto: “Io a volte non capisco come la gente si permetta di giudicare una nostra scelta. Soprattutto la nostra vita”.