Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Dovrò partorire prima, è delicato”

Beatrice Valli parto, spiega tutto: dovrà essere sottoposta a un taglio cesareo

Nelle ultime ore, Beatrice Valli aveva spiegato che sta avendo dei problemi durante la sua gravidanza: avrebbe aspettato la visita di oggi per scoprire se tutto sta procedendo per il verso giusto o meno. Per fortuna lei e il bambino stanno bene, ma dovrà essere sottoposta a un parto cesareo; questo la preoccupa, visto che ha fatto sempre parti naturali e avrebbe voluto fortemente che Marco Fantini avesse assistito alla nascita di suo figlio (non è stato ancora rivelato se è un maschietto o una femminuccia).

Uomini e Donne news, Beatrice spiega cosa è successo a suo figlio: problema di placenta

Dopo aver raccontato di non sentirsi per nulla bene, ora ha aggiunto, parlando ai suoi fan attraverso delle Instagram stories: “Oggi vi parlo di questa visita. Tutto bene. L’unica cosa è che al 90 per cento dovrà essere fatto un taglio cesareo. C’era qualcosa che non andava, non stavo molto bene: accusavo una certa pressione sull’utero e il ginecologo ha adesso trovato la placenta al di sotto del bambino”.

Marco Fantini non assisterà al parto di Beatrice Valli

Beatrice Valli non vuole allarmare i suoi fan: “Però il bambino sta bene. Io pure! I valori sono perfetti, anche se il mese scorso ho avuto un’infezione all’intestino”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato il suo segreto di partorire tenendo la mano di Marco Fantini: “Dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il papà, perché l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa”.

U&D, parto anticipato per Beatrice: ecco perché

Infine ha aggiunto: “Con questa problematica, la placenta si può staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile. Il 5 febbraio ci sarà l’annuncio del sesso”.