Beatrice Valli gravidanza: “Non sto molto bene, visita importante”

Beatrice Valli incinta, ma qualcosa la preoccupa: il messaggio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Beatrice Valli è ritornata a parlare della sua gravidanza, confessando che nell’ultimo periodo è sempre senza energie. Dovrà sottoporsi a una visita che possa rassicurarla sulla mancanza di problemi. L’abbiamo vista festeggiare il suo compleanno, divertirsi come poche volte in vita sua e ora dovrà passare quanto più tempo possibile a casa per riposarsi. Già in passato aveva parlato di questa gravidanza diversa rispetto a quelle del passato e oggi ha voluto aggiungere qualcosa in più, rispondendo alle diverse domande dei suoi follower di Instagram.

Gravidanza Beatrice Valli, la confessione ai suoi fan

Dopo aver parlato di alcuni problemi legati alla gravidanza, Beatrice è ritornata sull’argomento: “Sono molto stanca e molto debole – ha confessato sul suo profilo Instagram attraverso una storia -. Domani mi visiteranno perché non sto molto bene. Speriamo sia tutto ok, ma mi hanno consigliato di stare a riposo il più possibile in questi mesi”. Ha poi aggiunto che domani avrà una visita importante, che potrebbe renderla molto più serena: “Ho bisogno di riposare, domani avrò una visita importante per capire se va tutto bene. Speriamo di sì”.

Marco e Beatrice, matrimonio e casa? Le ultime novità

Non solo gravidanza. Beatrice ha poi parlato della futura casa: “Vi faremo vedere il progetto fra qualche mese, sarà una cosa bellissima! Non vediamo l’ora. Anche se sarà pronta fra due anni”. E il matrimonio? La Valli ci sta pensando ancora, ma è troppo occupata in questo periodo: “Con molta calma! Ci vuole tempo e devo prima dedicare tempo ai miei figli e alla mia panciona che sta esplodendo. Però ci stiamo lavorando”.