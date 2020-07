Uomini e Donne Beatrice Valli, forti insulti sul fisico: Marco la sostiene

Beatrice Valli si ritrova nuovamente a dover rispondere a pesanti critiche da parte di alcuni utenti sui social. In particolare, questa volta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è costretta a difendersi da insulti riguardanti il suo fisico post gravidanza. L’influencer non ci sta e condivide le offese ricevute in queste ultime ore quando ha pubblicato un video su Tik Tok insieme al compagno Marco Fantini. Con diversi filmati, condivisi sulle sue Stories di Instagram, la Valli afferma che la gente non ha rispetto per le persone. A detta di Beatrice, certi utenti non avrebbero idea di cosa significhi mettere al mondo un figlio. Sappiamo bene che il corpo di una donna subisce dei grandissimi cambiamenti durante il parto. Ritrovarsi di fronte a questi insulti non è certamente bello, per qualsiasi persona. Beatrice ammette che sta cercando di riprendersi, dopo la nascita della piccola Azzurra, serenamente. Si sta godendo questo momento, senza seguire una dieta specifica e senza praticare sport faticosi. Ed è a questo punto che anche Marco dice la sua.

Uomini e Donne, Beatrice Valli ricoperta di insulti per il fisico post parto: Marco Fantini la sostiene sui social

“Viva le donne come la Bea”, commenta Marco Fantini durante il lungo sfogo della Valli. In questo modo, l’ex tronista prende le difese di Beatrice, costretta nuovamente a difendersi da questi commenti così inutili. Con l’allattamento è normale che una donna ci possa mettere un po’ più tempo a rimettersi in forma. “Mi sembra surreale leggere tutte queste cattiverie”, continua la Valli. In particolare, si riferisce a chi in questi giorni le ha fatto notare che ha ancora qualche chilo di troppo, cellulite e pancia. Insulti gratuiti, che dovrebbero essere assolutamente evitati. Come ha sempre fatto, Beatrice continua comunque a mostrarsi per quella che è, senza eseguire particolari modifiche su foto e video. Le piacerebbe, però, che le persone riuscissero a rispettare questo momento così delicato per tutte le donne.

Beatrice Valli, lungo sfogo contro gli haters e per dare coraggio alle altre donne

I commenti negativi, comunque, non turbano Beatrice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è certa che presto riuscirà a ritrovare la sua forma fisica ideale, ma non c’è fretta. Il suo corpo, nel giro di 7 anni, è cambiato per ben tre volte e lei non può che esserne felice, visto che ha messo al mondo i suoi bambini Alessandro, Bianca e Azzurra. Ora alle ragazze più giovani consiglia di essere sempre loro stesse e di non cambiare per piacere agli altri. Solo un mese fa, Beatrice rispondeva ai fan preoccupati per il suo aspetto fisico, provato da un problema di salute.