Beatrice Valli, una foto stupisce i fan. Lei spiega: “Periodo non semplice”

Beatrice Valli, una foto preoccupa i fan: l’influencer oggi spiega nel dettaglio cosa sta accadendo

Una foto condivisa da Beatrice Valli nella giornata di ieri ha stupito non poco gli utenti su Instagram. Sono diversi i commenti in cui notiamo la curiosità dei fan per l’espressione dell’influencer. Il motivo? La compagna di Marco Fantini appare nell’immagine in questione con il volto stanco e triste. Gli utenti non hanno perso tempo e hanno fatto notare subito a Beatrice il dettaglio, chiedendole spiegazioni. Attraverso varie Stories su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci tiene oggi a spiegare il motivo per cui è apparsa sui social con il volto stanco e affaticato. A detta della Valli, bisognerebbe innanzitutto comprendere il momento. Non solo è trascorso solo un mese dal suo terzo parto, ma questa settimana Beatrice ha anche affrontato alcuni problemi di salute. In questi giorni, durante una vacanza a Como con Marco e i tre figli, la Valli ha rivelato ai fan di aver contratto la Mastite. Ha cercato di far scendere la febbre alta, ma il terzo giorno è stato particolarmente difficile da affrontare. Ed è proprio questo il motivo per cui in questo periodo Beatrice potrebbe apparire più stanca e affaticata.

Beatrice Valli appare stanca e affaticata sui social: i fan chiedono spiegazioni, lei rivela che non è un periodo semplice

La stanchezza si è fatta sentire e Beatrice, da vera influencer, ha scelto di mostrarsi anche con il volto affaticato. Solo due settimane fa, si mostrava sui social in forma smagliante. Oggi, però, si ritrova ‘costretta’ a chiarire ogni dubbio ai fan, i quali non riuscivano a trovare una spiegazione alla sua espressione stanca nella foto condivisa ieri. In particolare, racconta di aver iniziato una terapia antibiotica molto impegnativa. “Non è un periodo semplice, la sfiga è sempre con me”, dichiara Beatrice. L’ex corteggiatrice ci tiene a precisare di sentirsi una persona abbastanza fortunata, ma chiaramente anche a lei capitano questi duri momenti da superare. Come le hanno comunicato anche i medici, i periodi di forte stress e stanchezza possono portare a vivere questo genere di situazioni. “Vado sempre avanti finché non arrivo a un limite”, confessa la Valli su Instagram.

Beatrice Valli non sta affrontando un periodo semplice: ora deve curare la Mastite

In queste circostanze, come la stessa Beatrice fa notare, non dovrebbe essere costretta a dare delle spiegazioni. La Valli è certa che determinati dettagli possano essere compresi senza neanche dare delle giustificazioni. In effetti, è abbastanza comprensibile il fatto che sia apparsa piuttosto stanca sui social dopo aver affrontato giorni con febbre alta. Nel frattempo, Beatrice si prende cura dei suoi tre bambini e continua a lavorare, senza fermarsi. I ritmi della sua routine quotidiana, la porterebbero ad avere questo genere di acciacchi. Ora fortunatamente la Valli sta bene e sta portando avanti la cura, per superare al meglio questo periodo per nulla semplice.